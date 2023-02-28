Працював у структурах Ахметова: призначено тимчасового голову "Укрзалізниці"

Євген Лященко раніше займався фінансовими питаннями держкомпанії на посаді члена правління, а в період з 2012 по 2019 — працював у медіабізнесі групи SCM.

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Новим тимчасовим головою компанії "Укрзалізниця" стане член правління Євген Лященко, який займався фінансовими питаннями на залізничному підприємстві. Про це повідомив співробітник "Укразалізниці" Орест Логунов на своїй сторінці у Facebook 27 лютого.

Він заявив, що Євген Лященко "потужний, із високим ступенем довіри".

"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко — він потужний, з високим ступенем довіри", — сказав Логунов.

Що відомо про Євгена Лященка?

Євген Лященко прийшов до команди "Укрзалізниці" у жовтні 2021 року. Тоді Кабмін призначив його на посаду члена правління, де займався фінансовими питаннями.

Раніше Лященко працював на українського бізнесмена Ріната Ахметова. З 2012 року він займав крісло фінансового директора телекомпанії "Медіа Група Україна". З 1 липня 2014 року він був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. На цій посаді він працював до 2019 року.

У 2018 році Євген Лященко увійшов до рейтингу Фокусу "100 найвпливовіших українців" і посів 79 рядок.

Нагадаємо, 27 лютого голова правління "УЗ" Олександр Камишін оголосив, що йде у відставку. Він повідомив, що очолить офіс із євроінтеграції української залізниці. За словами чиновника, компанія рухатиметься в тому ж напрямку, бо залишиться колишня команда.

21 лютого українська залізнична компанія оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація". Її мета — повністю позбутися імперських та російських назв на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.