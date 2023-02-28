"Война поставила точку": в Харькове назвали школу в честь погибшего в теракте Дани Дидика

Неравнодушные граждане призывали присвоить учебному заведению новое название еще в 2018 году. Геннадий Кернес, который на тот момент являлся городским главой, обещал лично этим заняться.

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В Харькове переименовали школу в честь погибшего во время теракта в 2015 году подростка Дани Дидика. Об этом говорится на сайте Харьковского городского совета.

Депутаты поддержали проект о переименовании школы №11 в часть подростка во время сессии во вторник, 28 февраля. На заседании присутствовало 72 народных депутата и решение было единогласным.

"На прошлой сессии я дал поручение присвоить школе №11 имя Даниила Дидика и поставить точку во всех разговорах на эту тему. Сама война поставила эту точку", — отметил Игорь Терехов.

Школу просили переименовать неравнодушные граждане, политики, музыканты и писатели начиная с 2018 года. Тогда была создана петиция, которая за короткий срок набрала 5 тысяч голосов и мэр Геннадий Кернес пообещал провести специальное слушание депутатов по этому вопросу, однако ничего сделано не было.

В проекте сказано, что переименовали школу для увековечивания памяти ее ученика Дани Дидика, который погиб в 2015 году, а в 21 августа 2018 года был награжден посмертно президентом Украины орденом "За мужество" III степени.

"Марш достоинства" в Харькове (2015)

Шествие было приурочено к годовщине событий Евромайдана. В анонсе мероприятия харьковчан призывали присоединиться к ходе и показать миру, что Украина против агрессии президента РФ Владимира Путина.

"Встретимся 22 февраля 2015 в 12:00 возле дворца спорта, и пройдем большим шествием к площади Свободы, продемонстрируем еще раз — мы против сепаратизма и произвола! Сломаем даже саму мысль идти к нам", — говорилось в сообщении.

В тот день активисты выстроились в колонну, и выдвинулись в сторону майдана Свободы. Спустя менее 100 метров прозвучал сильный взрыв, который позже квалифицировали как теракт.

Сработала противопехотная мина с радиоуправляемым устройством. Ее накануне ночью спрятали в снежный сугроб. За организацией теракта стояла группировка "Харьковские партизаны", как отмечал заместитель генерального прокурора Владимир Гузырь.

Кто такой Даниил Дидик

Юный харьковчанин-активист стал жертвой теракта во время "Марша достоинства" 22 февраля 2015 года. Подросток получил серьезное ранение — тяжелую черепно-мозговую травму из-за которой впал в кому. На следующий день, 23 февраля 2015 года в возрасте 15 лет он скончался не приходя в сознание.

[ + – ] В Харькове переименовали школу в честь погибшего подростка Фото: Андрей Дидик / Facebook

В результате инцидента погибло еще трое харьковчан — Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачов (52 года).

Напомним, 26 февраля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что около 150 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Более 5 тысяч домов разрушены в результате боевых действий, 500 из которых совсем не подлежат восстановлению.

17 февраля Игорь Терехов заявлял, что РФ может повторно попытаться начать наступление на Харьков, но этого не нужно бояться, потому что ВСУ смогут дать отпор.