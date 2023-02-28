"Війна поставила крапку": у Харкові назвали школу на честь загиблого у теракті Дані Дідіка

Небайдужі громадяни закликали присвоїти навчальному закладу нову назву ще в 2018 році. Геннадій Кернес, який на той момент був міським головою, обіцяв особисто цим зайнятися.

Related video

У Харкові перейменували школу на честь загиблого під час теракту в 2015 році підлітка Дані Дідіка. Про це йдеться на сайті Харківської міської ради.

Депутати підтримали проєкт про перейменування школи №11 на честь підлітка під час сесії у вівторок, 28 лютого. На засіданні були присутні 72 народні депутати і рішення було одноголосним.

"На минулій сесії я дав доручення присвоїти школі №11 ім'я Данила Дідіка і поставити крапку в усіх розмовах на цю тему. Сама війна поставила цю точку", — зазначив Ігор Терехов.

Школу просили перейменувати небайдужі громадяни, політики, музиканти та письменники починаючи з 2018 року. Тоді було створено петицію, яка за короткий термін набрала 5 тисяч голосів і мер Геннадій Кернес пообіцяв провести спеціальне слухання депутатів із цього питання, проте нічого зроблено не було.

У проєкті сказано, що перейменували школу для увічнення пам'яті її учня Дані Дідіка, який загинув у 2015 році, а 21 серпня 2018 року був нагороджений посмертно президентом України орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Марш Гідності" у Харкові (2015)

Хода була присвячена річниці подій Євромайдану. В анонсі заходу харків'ян закликали приєднатися до ходи та показати світові, що Україна проти агресії президента РФ Володимира Путіна.

"Зустрінемось 22 лютого 2015 року о 12:00 біля палацу спорту, і пройдемо великою ходою до площі Свободи, продемонструємо ще раз — ми проти сепаратизму та свавілля! Зламаємо навіть саму думку йти до нас", — йшлося у повідомленні.

Того дня активісти вишикувалися в колону, і вирушили у бік майдану Свободи. Через менше ніж 100 метрів пролунав сильний вибух, який пізніше кваліфікували як теракт.

Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм. Її напередодні вночі сховали у снігову кучугуру. За організацією теракту стояло угруповання "Харківські партизани", як зазначав заступник генерального прокурора Володимир Гузир.

Хто такий Данило Дідік

Юний харків'янин-активіст став жертвою теракту під час "Маршу гідності" 22 лютого 2015 року. Підліток отримав серйозне поранення — важку черепно-мозкову травму через яку впав у кому. Наступного дня, 23 лютого 2015 року у віці 15 років він помер не приходячи до тями.

[ + – ] У Харкові перейменували школу на честь загиблого підлітка Фото: Андрiй Дiдiк / Facebook

Унаслідок інциденту загинули ще троє харків'ян — Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

Нагадаємо, 26 лютого мер Харкова Ігор Терехов заявив, що майже 150 тисяч місцевих жителів залишилися без даху над головою. Понад 5 тисяч будинків зруйновано внаслідок бойових дій, 500 з яких зовсім не підлягають відновленню.

17 лютого Ігор Терехов заявляв, що РФ може повторно спробувати розпочати наступ на Харків, але цього не треба боятися, бо ЗСУ зможуть дати відсіч.