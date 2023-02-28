В Киеве возле "Ocean Plaza" задержали сторонников "ЧВК Редан", — СМИ (фото, видео)

По информации журналистов, силовики задержали нескольких молодых людей и отвезли их в полицейский участок. Оставшиеся подростки в черном остались стоять возле торгового центра.

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Во вторник, 28 февраля, возле торгового центра "Ocean Plaza" в Киеве начали собираться предположительно сторонники движения "ЧВК Редан". Об этом сообщают журналисты телеканала "Киев".

Возле метро "Лыбедская" по состоянию на 19:00 уже стояли несколько десятков молодых людей в темной одежде.

К ТРЦ также подъехал служебный автомобиль с полицейскими. Несколько человек правоохранители задержали. Их повезли в райотдел полиции.

[ + – ] В Киеве возле торгового центра "Ocean Plaza" 28 февраля начали собираться сторонники движения "Редан"

Установили 59 человек: чем закончилась провокация с подростками 27 февраля

Как мы сообщали нашим читателям раньше, в понедельник, 27 февраля, подростки-анимешники собирались устроить массовые беспорядки на Печерске. Однако сотрудники ювенальной полиции и участковые инспекторы предупредили это правонарушение.

Сегодня спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис рассказала о подробностях инцидента.

"Они (предположительно организаторы из России, — ред.) хотели спровоцировать между компаниями молодежи драку. В Киеве вчера, 27 февраля, возле одного из ТЦ начала собираться молодежь. Мы сразу получили эту информацию, на место выехали полицейские, спецназовцы", — рассказала пресс-офицер столичной полиции.

По ее словам, правоохранители в связи с подготовкой массовой драки опросили 59 человек и установили их личности.

"Родителям несовершеннолетних сразу было сообщено о такой ситуации, были проведены соответствующие беседы. Родители были в шоке, они не знали об этом движении", — уточнила Гирдвилис.

Проникли в Беларусь: в каких странах еще выявили фанатов "ЧВК Редан"

Молодежное движение подростков-анимешников "ЧВК Редан" зародилось в России. Там на протяжении недели в разных городах силовики задержали несколько десятков подростков за учинение массовых беспорядков преимущественно в торговых центрах. Только в Москве за выходные задержали более 350 молодых людей, которых считают причастными к неформальному аниме-движению.

Начиная с 24 февраля, сторонники "ЧВК Редан" заявили о себе в Украине.

А 28 февраля поклонников этой субкультуры милиция задержала в Гомеле (Беларусь). "Редановцы" планировали устроить свои сборы в торговом центре "Секрет", но силовики сработали на опережение. В результате были задержаны минимум 25 несовершеннолетних.

[ + – ] Сторонников движения "ЧВК Редан" силовики задержали в Гомеле

Напомним, 28 февраля в Днепре задержали подростка-админа паблика "ЧВК Редан". По словам 16-летнего парня, он создал группу, в которой состояло около 2500 человек, чтобы заработать на рекламных постах. В общей сложности правоохранители отчитались о блокировании 18 подобных каналов.

Фокус также писал о том, что известно о подростковой субкультуре "ЧВК Редан". Так как в последние дни СМИ сообщают о задержаниях представителей молодежной субкультуры, которые устаивают массовые драки.