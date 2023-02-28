Хотел заработать: в Днепре задержали подростка-админа паблика "ЧВК Редан" (видео)

По словам 16-летнего парня, он создал группу, в которой состояло около 2500 человек, чтобы заработать на рекламных постах. В общей сложности правоохранители отчитались о блокировании 18 подобных каналов.

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Киберполиция установила администратора телеграмм-канала молодежного движения "ЧВК Редан". Им оказался 16-летний подросток из Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Я создал группу, в которой состоит около 2 500 участников. Я создал ее с целью заработка на постах с рекламы, ведь сейчас тема "Редана" очень популярна в тиктоке и других соцсетях", — рассказал юноша.

Бронирование рекламы в паблике стоило 10 долларов, сообщили полицейские.

По словам несовершеннолетнего администратора, понятие "ЧВК Редан" пришло в украинские города из РФ. Молодой человек призвал не собираться на массовые встречи молодежного движения и не создавать подобные группы.

"Киберполиция заблокировала телеграмм-канал, который администрировал несовершеннолетний. С парнем и его родителями общаются стражи порядка", — поделились в Нацполиции.

"ЧВК Редан" в Украине

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что правоохранители заблокировали уже 18 каналов и групп молодежного "ЧВК". В полиции считают, что субкультуру распространяют россияне.

Цель участников "ЧВК Редан", по словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, состоит в провоцировании массовых конфликтов и драк. Он заявил, что доказательством умышленного распространения субкультуры врагом является инцидент в Москве 22 февраля.

"В результате столкновения погибли два подростка. Именно после этого российские спецслужбы начали использовать такую ситуацию как модель для провокации беспорядков на территории Украины", — рассказал Богдан.

За двое суток, по информации полицейских, в Украине состоялось уже около 30 собраний подростков. В отделения полиции были приглашены более 700 человек, большинство из них не достигло совершеннолетия.

"Оперативные службы вместе с киберполицией устанавливают источники финансирования администраторов этих информационных каналов", — заявил Богдан.

Напомним, "ЧВК Редан" не имеет отношения к военизированным формированиям. Эта подростковая субкультура вдохновлена аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка "Геней Редан". Молодежный "ЧВК" имеет символ — это паук с цифрой "4". Подростки собираются на массовые потасовки в украинских городах, за что их неоднократно задерживала полиция.

Как сообщал ранее Фокус, "ЧВК Редан" уже собирались в Полтаве, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Харькове и других городах. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко призвал украинцев быть внимательнее к своим детям.