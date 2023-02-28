Хотів заробити: у Дніпрі затримали підлітка-адміна пабліка "ЧВК Редан" (відео)

За словами 16-річного хлопця, він створив групу, в якій перебувало близько 2500 осіб, щоб заробити на рекламних постах. Загалом правоохоронці прозвітували про блокування 18 подібних каналів.

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Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу молодіжного руху "ПВК Редан". Ним виявився 16-річний підліток з Дніпра. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Я створив групу, в якій перебуває близько 2 500 учасників. Я створив її з метою заробітку на постах з реклами, адже зараз тема "Редана" дуже популярна у тіктоці та інших соцмережах", — розповів юнак.

Бронювання реклами у пабліку коштувало 10 доларів, повідомили поліціянти.

За словами неповнолітнього адміністратора, поняття "ПВК Редан" прийшло в українські міста з РФ. Хлопець закликав не збиратись на масові зустрічі молодіжного руху та не створювати подібні групи.

"Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, який адміністрував неповнолітній. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці", — поділились у Нацполіції.

"ПВК Редан" в Україні

У пресслужбі Національної поліції повідомили, що правоохоронці заблокували вже 18 каналів та груп молодіжного "ПВК". У поліції вважають, що субкультуру поширюють росіяни.

Мета учасників "ПВК Редан", за словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, полягає в провокуванні масових конфліктів та бійок. Він заявив, що доказом навмисного поширення субкультури ворогом є інцидент у Москві 22 лютого.

"В результаті сутички загинули двоє підлітків. Саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України", — розповів Богдан.

За дві доби, за інформацією поліціянтів, в Україні відбулося вже близько 30 зібрань підлітків. До відділків поліції були запрошені понад 700 осіб, більшість з них не досягла повноліття.

"Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування адміністраторів цих інформаційних каналів", — заявив Богдан.

Нагадаємо, "ПВК Редан" не має відношення до воєнізованих формувань. Ця підліткова субкультура натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угрупування "Геней Редан". Молодіжна "ПВК" має символ — це павук з цифрою "4". Підлітки збираються на масові бійки в українських містах, за що їх неодноразово затримувала поліція.

Як повідомляв раніше Фокус, "ПВК Редан" вже збирались у Полтаві, Івано-Франківську, Києві, Львові, Харкові та інших містах. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко закликав українців бути уважнішими до своїх дітей.