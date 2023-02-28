У Києві біля "Ocean Plaza" затримали прихильників "ПВК Редан", — ЗМІ (фото, відео)

За інформацією журналістів, силовики затримали кількох молодих людей та відвезли їх до поліцейської дільниці. Підлітки в чорному залишилися стояти біля торгового центру.

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У вівторок, 28 лютого, біля торгового центру "Ocean Plaza" у Києві почали збиратися прихильники руху "ПВК Редан". Про це повідомляють журналісти телеканалу "Київ".

Біля метро "Либідська" станом на 19:00 вже стояло кілька десятків молодих людей у темному одязі.

До ТРЦ також під'їхав службовий автомобіль із поліцейськими. Декількох людей правоохоронці затримали. Їх повезли до райвідділу поліції.

[ + – ] У Києві біля торгового центру "Ocean Plaza" 28 лютого почали збиратися прихильники руху "Редан"

Встановили 59 осіб: чим закінчилася провокація із підлітками 27 лютого

Як ми повідомляли нашим читачам раніше, у понеділок, 27 лютого, підлітки-анімешники збиралися влаштувати масові заворушення на Печерсьій. Проте співробітники ювенальної поліції та дільничні інспектори випередили це правопорушення.

Сьогодні речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла про подробиці інциденту.

"Вони хотіли спровокувати між компаніями молоді бійку. У Києві вчора, 27 лютого, біля одного з ТЦ почала збиратися молодь. Ми одразу отримали цю інформацію, на місце виїхали поліцейські, спецназівці", — розповіла пресофіцер столичної поліції

За її словами, правоохоронці у зв'язку з підготовкою масової бійки опитали 59 людей та встановили їхні особи.

"Батькам неповнолітніх одразу було повідомлено про таку ситуацію, було проведено відповідні бесіди. Батьки були шоковані, вони не знали про цей рух", — уточнила Гірдвіліс.

Проникли до Білорусі: у яких країнах ще виявили фанатів "ПВК Редан"

Молодіжний рух підлітків-анімешників "ПВК Редан" зародився в Росії. Там упродовж тижня у різних містах силовики затримали кілька десятків підлітків за вчинення масових заворушень переважно у торгових центрах. Лише у Москві за вихідні затримали понад 350 молодих людей, яких вважають причетними до неформального аніме-руху.

Починаючи з 24 лютого, прихильники "ПВК Редан" заявили про себе в Україні.

А 28 лютого шанувальників цієї субкультури міліція затримала у Гомелі (Білорусь). "Реданівці" планували влаштувати свої збори у торговому центрі "Секрет", але силовики спрацювали на випередження. В результаті було затримано щонайменше 25 неповнолітніх.

[ + – ] Прихильників руху "ЧВК Редан" силовики затримали у Гомелі

Нагадаємо, 28 лютого у Дніпрі затримали підлітка-адміна пабліку "ПВК Редан". За словами 16-річного хлопця, він створив групу, в якій було близько 2500 осіб, щоб заробити на рекламних постах. Загалом правоохоронці прозвітували про блокування 18 подібних каналів.

Фокус також писав про те, що відомо про підліткову субкультуру "ПВК Редан ". Оскільки останніми днями ЗМІ повідомляють про затримання представників молодіжної субкультури, які влаштовують масові бійки.