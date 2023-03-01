Четыре украинца пытались пересечь границу с Молдовой в Одесской области, — МВД

Правонарушители привлечены к административной ответственности, дальнейшую их судьбу будет решать суд.

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В Одесской области четыре украинца пытались незаконно пересечь границу с Молдовой в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Пограничники из Белгород-Днестровского загона заметили четырех мужчин, которые пытались незаконно перебраться через государственную границу. Нарушителями оказались местными жители из ближайшего населенного пункта Одесской области. Свое "путешествие" они начали среди ночи, так как надеялись на успешный исход и остаться незамеченными.

Сотрудники отделения "Фараоновка" обнаружили четырех украинцев при помощи тепловизора и сразу начали требовать от нарушителей остановиться. Те никак не реагировали на призывы пограничников, а потом и вовсе начали убегать. Остановили их лишь предупредительные выстрелы в воздух.

Во время допроса мужчины признались, что хотели незаконным образом попасть на территорию Молдовы из-за запрета на выезд из Украины для мужчин призывного возраста.

"В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП", — говорится в сообщении.

Дальнейшую их судьбу будет решать суд.

Напомним, 16 февраля в ГПСУ сообщали, что четыре украинца пытались пересечь границу с Румынией на матрасе. Пограничники словили нарушителей в момент, когда они подготавливались к переправу через реку.

14 февраля сообщали, что чиновник из Тернопольской области не вернулся в Украину после выезда за границу. Он отправился на встречу с семьей в Польше, но больше его никто не видел, о чем сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько на своей Facebook-странице.