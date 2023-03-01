Четверо українців намагалися перетнути кордон із Молдовою на Одещині, — МВС

Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності, подальшу їхню долю вирішуватиме суд.

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На Одещині четверо українців намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Прикордонники з Білгород-Дністровського загону помітили чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися через державний кордон. Порушниками виявилися місцевими жителі з найближчого населеного пункту Одеської області. Свою "подорож" вони почали серед ночі, бо сподівалися на успішний результат і залишитися непоміченими.

Співробітники відділення "Фараонівка" виявили чотирьох українців за допомогою тепловізора й одразу почали вимагати від порушників зупинитися. Ті ніяк не реагували на заклики прикордонників, а потім узагалі почали тікати. Зупинили їх лише попереджувальні постріли в повітря.

Під час допиту чоловіки зізналися, що хотіли незаконно потрапити на територію Молдови через заборону на виїзд із України для чоловіків призовного віку.

"Зараз правопорушники притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетину державного кордону України" та ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, або працівника Державної прикордонної служби України, або члена громадського з охорони громадського порядку й державного кордону "КУпАП", — ідеться в повідомленні.

Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, 16 лютого в ДПСУ повідомляли, що четверо українців намагалися перетнути кордон із Румунією на матраці. Прикордонники впіймали порушників у момент, коли вони готувалися до переправи через річку.

14 лютого повідомляли, що чиновник із Тернопільської області не повернувся в Україну після виїзду за кордон. Він вирушив на зустріч із сім'єю в Польщі, але більше його ніхто не бачив, про що повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй Facebook-сторінці.