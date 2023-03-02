Активность молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине идет на спад, — Нацполиция

За последние дни киберполиция установила администраторов групп и информационных каналов в соцсетях, а более 30 из них уже заблокировали.

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Активность нового молодежного движения "ЧВК Редан", участники которого организовывают массовые драки, в Украине существенно падает. Об этом рассказала главный инспектор Управления ювенальной превенции Нацполиции Роксолана Семирякова в эфире телемарафона.

По ее словам, киберполиция уже установила администраторов групп и информационных каналов в социальных сетях, а более 30 из них уже заблокированы.

"Поэтому движение "Редан" в Украине идет на убыль, его активность падает", — заявила она.

Семирякова отметила, что наказания за участие в какой-либо субкультуре нет. Однако если "определенные действия" порождают негативные последствия и если в них будут установлены факты какого-то правонарушения, то этому будет дана правовая оценка.

"И уже в пределах либо административного законодательства, либо уголовного действительно наступает определенная ответственность", — сказала представительница правоохранительных органов.

Она также призвала родителей быть бдительными и интересоваться, чем их дети занимаются в свободное время.

Что такое "ЧВК Редан"?

"ЧВК Редан" — это молодежная субкультура любителей японской культуры, она была вдохновлена аниме-сериалом "Hunter x Hunter". Сторонники движения носят длинные волосы, изображение пауков на одежде и цифру 4.

Его участники не имеют никакого отношения к военизированным формированиям по типу ЧВК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине на стороне РФ. Вместо этого они устраивают массовые беспорядки, в частности, драки с футбольными фанатами.

Напомним, 28 февраля полицейские задержали сторонников "ЧВК Редан" в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza. Силовики задержали нескольких молодых людей и отвезли их в полицейский участок. Оставшиеся подростки в черном остались стоять возле торгового центра.

По информации правоохранителей, кураторы из РФ в последние дни февраля начали организовывать украинских подростков для участия в массовых беспорядках в крупных городах страны.