Активність молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні йде на спад, — Нацполіція

За останні дні кіберполіція встановила адміністраторів груп та інформаційних каналів у соцмережах, а понад 30 із них уже заблокували.

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Активність нового молодіжного руху "ПВК Редан", учасники якого організовують масові бійки, в Україні суттєво падає. Про це розповіла головна інспекторка Управління ювенальної превенції Нацполіції Роксолана Семірякова в ефірі телемарафону.

За її словами, кіберполіція вже встановила адміністраторів груп та інформаційних каналів у соціальних мережах, а понад 30 із них уже заблоковано.

"Тому рух "Редан" в Україні йде на спад, його активність падає", — заявила вона.

Семірякова зазначила, що покарання за участь в субкультурі немає. Однак, якщо "певні дії" породжують негативні наслідки і якщо в них будуть встановлені факти якогось правопорушення, то цьому буде дана правова оцінка.

"І вже у межах або адміністративного законодавства, або кримінального справді настає певна відповідальність", — сказала представниця правоохоронних органів.

Вона також закликала батьків бути пильними та цікавитися, чим їхні діти займаються у вільний час.

Що таке "ПВК Редан"?

"ПВК Редан" — це молодіжна субкультура любителів японської культури, вона була натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter". Прихильники руху носять довге волосся, зображення павуків на одязі та цифру 4.

Його учасники не мають жодного відношення до воєнізованих формувань на кшталт ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні на боці РФ. Натомість вони влаштовують масові заворушення, зокрема бійки з футбольними фанатами.

Нагадаємо, 28 лютого поліцейські затримали прихильників "ПВК Редан" у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza. Силовики затримали кількох молодих людей та відвезли їх до поліцейської дільниці. Підлітки в чорному залишилися стояти біля торгового центру.

За інформацією правоохоронців, куратори з РФ в останні дні лютого почали залучати українських підлітків для участі в масових заворушеннях у великих містах країни.