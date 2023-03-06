Новоназначенный директор НАБУ Кривонос посоветовал коррупционерам "бояться Бога"

Новый директор НАБУ в день назначения пригрозил потенциальным коррупционерам и поблагодарил Кабмин за доверие.

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Назначенный Кабмином 6 марта новым главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос пообещал приложить все усилия для сохранения независимости и развития институции. Об этом директор НАБУ написал в своем Facebook.

"Я благодарен конкурсной комиссии за прозрачный открытый конкурс, премьер-министру и Кабинету министров Украины за такое высокое доверие и назначение меня на должность директора НАБУ", — пишет Кривонос в своих соцсетях.

В тестировании на знание законодательства Семен Кривонос набрал 99 баллов из 100.

"Для меня честь иметь возможность работать с профессиональной и слаженной командой НАБУ. Я буду оставаться открытым для гражданского общества, профессиональных организаций, журналистов, международных партнеров", — подчеркнул он.

Также Кривонос опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором призвал коррупционеров бояться трех вещей: Бога, народа Украины и НАБУ. Мысли об этом у потенциальных коррупционеров глава НАБУ считает "основным показателем эффективности".

С 20 мая 2021 года Семен Кривонос занимал должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Сегодня, 6 марта, на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины единогласно принял решение о назначении Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 22 февраля одному из экс-министров инфраструктуры Украины сообщили о подозрении в связи с нанесением государству убытков на 30 млн долларов.