Новопризначений директор НАБУ Кривонос порадив корупціонерам "боятися Бога"

Новий директор НАБУ у день призначення пригрозив потенційним корупціонерам та подякував Кабміну за довіру.

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Призначений Кабміном 6 березня новим головою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос пообіцяв докласти всіх зусиль для збереження незалежності та розвитку інституції. Про це директор НАБУ написав у своєму Facebook.

"Я вдячний конкурсній комісії за прозорий відкритий конкурс, прем'єр-міністру та Кабінету міністрів України за таку високу довіру та призначення мене на посаду директора НАБУ", — пише Кривонос у своїх соцмережах.

У тестуванні на знання законодавства Семен Кривонос набрав 99 балів із 100.

"Для мене честь мати можливість працювати з професійною та злагодженою командою НАБУ. Я залишатимуся відкритим для громадянського суспільства, професійних організацій, журналістів, міжнародних партнерів", — наголосив він.

Також Кривонос опублікував у своїх соцмережах відеозвернення, в якому закликав корупціонерів боятися трьох речей: Бога, народу України та НАБУ. Думки про це у потенційних корупціонерів голова НАБУ вважає "основним показником ефективності".

З 20 травня 2021 року Семен Кривонос обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Сьогодні, 6 березня, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України одноголосно ухвалив рішення щодо призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 22 лютого одному з ексміністрів інфраструктури України повідомили про підозру через нанесення державі збитків на 30 млн доларів.