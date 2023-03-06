Семен Кривонос став новим директором НАБУ: що про нього відомо

У тестуванні на знання законодавства Семен Кривонос набрав 99 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок посів 4 місце із загальною сумою балів 224.

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Сьогодні, 6 березня, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України одноголосно ухвалив рішення про призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час отримання статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", — написав Шмигаль.

Він додав, що із призначення директора НАБУ Україна отримає повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.

Що відомо про Семена Кривоноса:

Семен Кривоніс народився 16 січня 1983 року у Маріуполі Донецької області. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія" у 2005 році. За два роки отримав кваліфікацію магістра державного управління, закінчивши навчання у Національні академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Має ще одну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" (Національний університет біоресурсів та природокористування України).

Професійну кар'єру розпочав із Голосіївської райради в Києві, де обіймав посаду в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. Від 2011 до 2015 року працював у Обухівському міському управлінні юстиції, Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області та у Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області.

Впродовж року від листопада 2015 року по листопад 2016 був першим заступником начальника Одеської митниці ДФС. Далі став директором Одеського територіального управління НАБУ.

20 травня 2021 року Семена Кривоноса було призначено на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України – органу.

У 2022-2023 роках Семен Кривонос взяв участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У тестуванні на знання законодавства він набрав 99 балів зі 100, посівши 4 місце (224 бали) серед кандидатів на знання законодавства та тестування загальних навичок. Від 2015 року очільником НАБУ був Артем Ситник. У квітні 2022 року термін його повноважень сплив.

Журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили 21 квітня 2021 року розслідування щодо Кривоноса, було з'ясовано, що маючи зарплатню держслужбовців Семен Кривонос та його дружина придбали кілька земельних ділянок та приватний будинок. Також за результатами розслідування журналісти встановили, що Кривонос приховав у декларації наявність у нього квартири у Києві, вартість якої, за оцінкою журналістів, складає 3 млн гривень.

Водночас під час розслідування журналісти з’ясували, що Кривонос був фігурантом кримінального провадження щодо отримання хабаря в особливо великому розмірі. За версією слідства, разом зі сільським головою села у Обухівському районі вони вимагали від приватного підприємця 120 тисяч доларів. За це обіцяли йому допомогти із виділенням землі. Сам Кривонос у 2016 році запевняв, що йому не оголошували підозри у цій справі, хоча ухвала суду у цьому кримінальному провадженні датована лютим 2016 року.

Згідно з поданою декларацією, Семен Кривонос із дружиною Галиною на сьогодні володіють 17-ма земельними ділянками. Семен Кривонос є співвласником 2 сільськогосподарських підприємств "Ольга" та "Колос" у Полтавській області.

В НАБУ 17 лютого повідомили, що одній із народних депутаток України повідомили про підозру через навмисне неправильно заповнену податкову декларацію. Депутатка не задекларувала своє майно в Україні та Росії. Вона внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік.

НАБУ 9 лютого повідомило про підозру через неправдиве декларування депутату від "Слуги народу" Сергію Нагорняку. Він не задекларував автомобіль Lexus 2020 року випуску, записаний на його батька.