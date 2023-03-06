Семен Кривонос стал новым директором НАБУ: что о нем известно

В тестировании на знание законодательства Семен Кривонос набрал 99 баллов из 100. По итогам тестов на знание законодательства и тестирование общих навыков занял 4 место с общей суммой баллов 224.

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Сегодня, 6 марта, на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины единогласно принял решение о назначении Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем НАБУ назначен Семен Кривонос. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила троих кандидатов на должность директора НАБУ. Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", — написал Шмигаль.

Он добавил, что по назначению директора НАБУ Украина получит полностью сложившуюся и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

Что известно о Семене Кривоносе:

Семен Кривонос родился 16 января 1983 в Мариуполе Донецкой области. Окончил Национальный аграрный университет по специальности "Агрономия" в 2005 году. Через два года получил квалификацию магистра государственного управления, окончив обучение в Национальные академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Имеет еще одно высшее образование по специальности "Правоведение" (Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины).

Профессиональную карьеру начал с Голосеевского райсовета в Киеве, где занимал должность в управлении по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 по 2015 год работал в Обуховском городском управлении юстиции, Главном территориальном управлении юстиции в Киевской области и в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области.

В течение года с ноября 2015 по ноябрь 2016 был первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС. Далее стал директором Одесского территориального управления НАБУ.

20 мая 2021 года Семен Кривонос был назначен на должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины – органа.

В 2022-2023 годах Семен Кривонос принял участие в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В тестировании на знание законодательства он набрал 99 баллов из 100, заняв 4 место (224 балла) среди кандидатов на знание законодательства и тестирование общих навыков. С 2015 года главой НАБУ был Артем Сытник. В апреле 2022 года срок его полномочий истек.

Журналисты "Следство.Инфо" обнародовали 21 апреля 2021 года расследование по Кривоносу, было установлено, что имея зарплату госслужащих Семен Кривонос и его жена приобрели несколько земельных участков и частный дом. Также по результатам расследования журналисты установили, что Кривонос утаил в декларации наличие у него квартиры в Киеве, стоимость которой, по оценке журналистов, составляет 3 млн гривен.

В то же время, в ходе расследования журналисты выяснили, что Кривонос был фигурантом уголовного производства по получению взятки в особо крупном размере. По версии следствия вместе с сельским председателем села в Обуховском районе они требовали от частного предпринимателя 120 тысяч долларов. За это обещали помочь с выделением земли. Сам Кривонос в 2016 году уверял, что ему не объявляли подозрения по этому делу, хотя постановление суда по этому уголовному производству датировано февралем 2016 года.

Согласно поданной декларации, Семен Кривонос с женой Галиной на сегодняшний день владеют 17-ю земельными участками. Семен Кривонос является совладельцем 2 сельскохозяйственных предприятий "Ольга" и "Колос" в Полтавской области.

В НАБУ 17 февраля сообщили, что одной из народных депутатов Украины сообщили о подозрении из-за умышленно неправильно заполненной налоговой декларации. Депутат не задекларировала свое имущество в Украине и России. Она внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.

НАБУ 9 февраля сообщило о подозрении из-за ложного декларирования депутату от "Слуги народа" Сергею Нагорняку. Он не задекларировал автомобиль Lexus 2020 года выпуска, записанный на его отца.