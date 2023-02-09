Скрыл авто за 2 млн: НАБУ сообщило о подозрении нардепу от "Слуги народа"

По версии следствия, парламентарий "забыл" указать в декларации свой Lexus 2020 года выпуска, которым он пользовался вместе с женой.

Related video

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении одному из действующих народных депутатов в недостоверном декларировании. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, следствие установило, что народный избранник не задекларировал автомобиль Lexus 2020 года выпуска, который записан на него отца. При этом с момента его покупки им пользовался нардеп вместе со своей супругой. Стоимость авто составляет почти 1,9 млн грн.

Как уточнил журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале, речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Сергее Нагорняке. НАБУ ведет расследование на основании выводов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Подозрение нардепу вручили заочно, так как следователи не смогли установить его местоположение. Примечательно, что сам Нагорняк на своей Facebook-странице в среду, 8 февраля, опубликовал селфи из Одессы. Нардеп сфотографировал себя на побережье

"Ожидаю автомобиль с двумя генераторами для Одесского региона, и установим через два дня уже пятую в Украине "Юрту несокрушимости" для одесситов". — написал Нагорняк в своем посте.

Фото: Скриншот

Что светит Сергею Нагорянку

Действия нардепа квалифицировали по ч.1 ст.366-3 Уголовного кодекса. Если вину парламентария докажут, по решения суда ему придется заплатить штраф от 4 млн 26 тыс. грн до 5 млн 368 тыс. грн. Также санкция статьи предусматривает общественные работы сроком от 150 до 240 часов или ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, 8 февраля сотрудники НАБУ и прокуроры САП вручили народному депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову обвинительный акт. Прокурор также пытался вручить нардепу дополнительные материалы, однако сделать это не удалось, поскольку парламентарий оттолкнул работников ведомств и скрылся на своем авто.

Ранее, 7 февраля, в Офисе генпрокурора сообщили, что в отношении нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона открыто уголовное производство после скандала с особняком в печерском районе Киева.

Также напомним, 3 февраля советник заместителя главы Министерства обороны Украины получил подозрение от Нацполиции в незаконном присвоении 1,7 млрд гривен.