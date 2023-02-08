"Не надо совать": соратник Порошенко не захотел принимать от прокуроров обвинительный акт

По информации СМИ, речь идет о нардепе от фракции "ЕС" Артуре Герасимове, который является фигурантом дела о недекларировании виллы в Испании. Депутат отказывался брать у прокурора документы, а затем закрыл машину и уехал.

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили народному депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову обвинительный акт. Также прокурор пытался вручить нардепу дополнительные материалы, однако сделать это не удалось, поскольку он оттолкнул работников ведомств и скрылся на своем авто. Видео инцидента опубликовала пресс-служба САП 8 февраля.

На кадрах прокурор специализированной прокуратуры сообщает народному депутату о завершении расследования по уголовному производству относительно внесении им заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год. Согласно данным правоохранителей, общая сумма незадекларированных средств достигает 8 млн гривен. Речь идет об элитной недвижимости Герасимова в Испании, а также денежных средств в украинских банках.

"В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместо, которые расположены в Королевстве Испания, общей стоимостью 228 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, которые были размещены на счетах в одном из украинских банков", — сообщает пресс-служба САП.

Во время вручения прокурором документа Герасимов находился в своем авто. Он не стал до конца выслушивать чиновника, демонстративно кому-то позвонил и в присутствии сотрудников ведомств начал громко разговаривать по телефону. А когда сотрудники САП хотели положить в его авто другие документы, нардеп выбросил бумаги из салона.

"Все остальное адвокату", — произнес Герасимов несколько раз.

В итоге он отказался брать материалы досудебного расследования, оттолкнул сотрудников прокуратуры от своей машины и уехал.

В публикации САП не указано имя фигуранта, однако по информации "Стопкор" речь идет о народном депутате Артуре Герасимове, так как материалы дела указывают именно на него.

Напомним, детективы НАБУ 16 января объявили подозрение действующему народному депутату за недостоверное декларирование имущества. По словам парламентария от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, речь идет о ближайшем соратнике пятого президент Украины Петра Порошенко — Артуре Герасимове, который владеет недвижимостью в Испании.

Позже издание "Бабель" со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности" сообщило, что Герасимов назвал действия правоохранителей "дешевым пиаром" и обвинил в подмене понятий. По словам нардепа, НАБУ вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией в стране, занимаются "имитацией активной деятельности".