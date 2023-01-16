"Выеденное из яйца дело": топ-соратник Порошенко отреагировал на подозрение НАБУ

По словам нардепа, он якобы забыл упомянуть в реестрах передачу незадекларированного особняка в Испании в собственность своих родителей.

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, которого НАБУ подозревает в недекларировании недвижимости в Испании, назвал действия правоохранителей "дешевым пиаром" и обвинил в подмене понятий. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам нардепа, в НАБУ якобы подменяют реальную борьбу с коррупцией "имитацией активной деятельности". Герасимов назвал дело "выеденным из яйца" и заявил, что сможет его выиграть в Высшем антикоррупционном суде.

Также Герасимов заявил, что недвижимость, которую он не указал в декларации, была куплена в 2013 году, до начала его политической карьеры.

"Причем на тот момент я занимался бизнесом, дуплекс был куплен на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не вызывает вопросы или сомнения", — отметил нардеп.

При этом Герасимов признает, что якобы допустил ошибку, так как не проконтролировал действия юриста, который не внес в реестры передачу недвижимости родителям нардепа.

"Как только я это выяснил, немедленно сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о неточностях в своей декларации. Самостоятельно. Поэтому просил быть точными в формулировках, поскольку речь идет сугубо об ошибке в декларации, которую хотят выдать за "коррупцию", — сообщил Герасимов.

В чем подозревают Артура Герасимова?

По версии НАБУ, народный депутат не внес в декларацию двухэтажное жилое помещение и паркоместо в испанском Аликанте, которыми он владеет совместно с женой. Правоохранители выяснили, что указанную недвижимость действующий парламентарий купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Стоит отметить, что речь идет не только о недвижимости. По версии следствия, Герасимов не задекларировал свыше $1,6 тысяч на счетах в украинских банках. Происхождение этих средств нардеп не объяснил.

НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении.

[ + – ] Недвижимость Герасимова в Испании [ + – ] Недвижимость Герасимова в Испании

По данным журналистов "Схем", особняк расположен на побережье Средиземного моря в одной из провинций Аликанте. Совладельцами элитной недвижимости являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, однако парламентарий не внес эту информацию в электронную декларацию.

Напомним, 5 января СБУ сообщила о задержании заместителя главы Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.