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Политика

"Выеденное из яйца дело": топ-соратник Порошенко отреагировал на подозрение НАБУ

Артур Герасимов, набу, декларация, испания, недвижимость, вакс, европейская солидарность, нардеп
Фото: Politeka | Герасимов выразил уверенность в том, что выиграет дело в Высшем антикоррупционном суде

По словам нардепа, он якобы забыл упомянуть в реестрах передачу незадекларированного особняка в Испании в собственность своих родителей.

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, которого НАБУ подозревает в недекларировании недвижимости в Испании, назвал действия правоохранителей "дешевым пиаром" и обвинил в подмене понятий. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам нардепа, в НАБУ якобы подменяют реальную борьбу с коррупцией "имитацией активной деятельности". Герасимов назвал дело "выеденным из яйца" и заявил, что сможет его выиграть в Высшем антикоррупционном суде.

Также Герасимов заявил, что недвижимость, которую он не указал в декларации, была куплена в 2013 году, до начала его политической карьеры.

"Причем на тот момент я занимался бизнесом, дуплекс был куплен на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не вызывает вопросы или сомнения", — отметил нардеп.

При этом Герасимов признает, что якобы допустил ошибку, так как не проконтролировал действия юриста, который не внес в реестры передачу недвижимости родителям нардепа.

"Как только я это выяснил, немедленно сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о неточностях в своей декларации. Самостоятельно. Поэтому просил быть точными в формулировках, поскольку речь идет сугубо об ошибке в декларации, которую хотят выдать за "коррупцию", — сообщил Герасимов.

В чем подозревают Артура Герасимова?

По версии НАБУ, народный депутат не внес в декларацию двухэтажное жилое помещение и паркоместо в испанском Аликанте, которыми он владеет совместно с женой. Правоохранители выяснили, что указанную недвижимость действующий парламентарий купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Стоит отметить, что речь идет не только о недвижимости. По версии следствия, Герасимов не задекларировал свыше $1,6 тысяч на счетах в украинских банках. Происхождение этих средств нардеп не объяснил.

НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении.

Артур Герасимов, набу, декларация, испания, недвижимость, вакс, европейская солидарность, нардеп Fullscreen
Недвижимость Герасимова в Испании
Артур Герасимов, набу, декларация, испания, недвижимость, вакс, европейская солидарность, нардеп Fullscreen
Недвижимость Герасимова в Испании
Артур Герасимов, набу, декларация, испания, недвижимость, вакс, европейская солидарность, нардеп
Артур Герасимов, набу, декларация, испания, недвижимость, вакс, европейская солидарность, нардеп

По данным журналистов "Схем", особняк расположен на побережье Средиземного моря в одной из провинций Аликанте. Совладельцами элитной недвижимости являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, однако парламентарий не внес эту информацию в электронную декларацию.

Напомним, 5 января СБУ сообщила о задержании заместителя главы Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.