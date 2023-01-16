"Виїдена з яйця справа": топсоратник Порошенка відреагував на підозру НАБУ

За словами нардепа, він нібито забув згадати у реєстрах передачу незадекларованого особняка в Іспанії у власність своїх батьків.

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, якого НАБУ підозрює у недекларуванні нерухомості в Іспанії, назвав дії правоохоронців "дешевим піаром" та звинуватив у підміні понять. Про це у понеділок, 16 січня, повідомляє видання "Бабель" із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

За словами нардепа, у НАБУ нібито підміняють реальну боротьбу з корупцією "імітацією активної діяльності". Герасимов назвав справу "виїденою з яйця" і заявив, що зможе її виграти у Вищому антикорупційному суді.

Також Герасимов заявив, що нерухомість, яку він не вказав у декларації, було куплено у 2013 році, до початку його політичної кар'єри.

"Причому на той момент я займався бізнесом, дуплекс був куплений на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні в кого не викликає запитань чи сумніву", — зазначив нардеп.

При цьому Герасимов визнає, що нібито припустився помилки, оскільки не проконтролював дії юриста, який не вніс до реєстрів передачу нерухомості батькам нардепа.

"Щойно я це з'ясував, негайно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації, яку хочуть видати за "корупцію", — повідомив Герасимов. .

У чому підозрюють Артура Герасимова?

За версією НАБУ, народний депутат не вніс до декларації двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в іспанському Аліканті, якими він володіє разом із дружиною. Правоохоронці з'ясували, що вказану нерухомість чинний парламентар купив ще 2013 року за 190 тисяч євро.

Варто зазначити, що йдеться не лише про нерухомість. За версією слідства, Герасимов не задекларував понад $1,6 тисячі на рахунках в українських банках. Походження цих коштів нардеп не пояснив.

НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру.

[ + – ] Нерухомість Герасимова в Іспанії [ + – ] Нерухомість Герасимова в Іспанії

За даними журналістів "Схем", особняк розташований на узбережжі Середземного моря в одній із провінцій Аліканте. Співвласниками елітної нерухомості є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, проте парламентар не вніс цієї інформації до електронної декларації.

Нагадаємо, 5 січня СБУ повідомила про затримання заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова за підозрою у вимаганні хабара у розмірі $35 тисяч.