"Не треба пхати": соратник Порошенка не захотів приймати від прокурорів обвинувальний акт

За інформацією ЗМІ, йдеться про нардепа від фракції "ЄС" Артура Герасимова, який є фігурантом справи про недекларування вілли в Іспанії. Депутат відмовлявся брати в прокурора документи, а потім закрив машину та поїхав.

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Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили народному депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову обвинувальний акт. Також прокурор намагався вручити нардепу додаткові матеріали, однак зробити це не вдалося, оскільки він відштовхнув працівників відомств і втік на своєму авто. Відео інциденту опублікувала пресслужба САП 8 лютого.

На кадрах прокурор спеціалізованої прокуратури повідомляє народному депутату про завершення розслідування щодо кримінального провадження щодо внесення ним свідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. За даними правоохоронців, загальна сума незадекларованих коштів сягає 8 млн гривень. Ідеться про елітну нерухомість Герасимова в Іспанії, а також гроші в українських банках.

"Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, що належать йому та його дружині та розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, які було розміщено на рахунках в одному з українських банків", — повідомляє пресслужба САП.

Під час вручення прокурором документа Герасимов перебував у своєму авто. Він не став до кінця вислуховувати чиновника, демонстративно комусь зателефонував і в присутності співробітників відомств почав голосно розмовляти телефоном. А коли співробітники САП хотіли покласти в його авто інші документи, нардеп викинув папери із салону.

"Все інше адвокату", — сказав Герасимов кілька разів.

У результаті він відмовився брати матеріали досудового розслідування, відштовхнув співробітників прокуратури від своєї машини та поїхав.

У публікації САП не вказано ім'я фігуранта, проте, за інформацією "Стопкор", ідеться про народного депутата Артура Герасимова, оскільки матеріали справи вказують саме на нього.

Нагадаємо, детективи НАБУ 16 січня оголосили підозру чинному народному депутату за недостовірне декларування майна. За словами парламентаря від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, йдеться про найближчого соратника п'ятого президента України Петра Порошенка — Артура Герасимова, який володіє нерухомістю в Іспанії.

Пізніше видання "Бабель" із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності" повідомило, що Герасимов назвав дії правоохоронців "дешевим піаром" і звинуватив у підміні понять. За словами нардепа, НАБУ, замість того, щоб реально боротися з корупцією в країні, займаються "імітацією активної діяльності".