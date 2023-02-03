Ущерб государству на 1,7 млрд: топ- чиновнику Минобороны вручили подозрение в краже (видео)

В Нацполиции сообщили, что чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности и конфискация имущества. У него дома провели обыски

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Советник заместителя главы Министерства обороны Украины получил подозрение в незаконном присвоении 1,7 млрд гривен. Следствие предполагает, что он украл деньги при закупке товаров для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в 2022 году советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур. Так, указанные лица получили более 1,7 млрд гривен в качестве предварительной платы за услуги, но свою часть сделки не выполнили. Таким образом государству был нанесен финансовый ущерб.

В полиции сообщили, что 3 февраля следователи Главного следственного управления, сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины, имя которого не называется. Следствие установило, что он завладел средствами в особо крупных размерах. Дома у чиновника провели обыски.

В сообщении говорится, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются обстоятельства и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

[ + – ] Высокопоставленному чиновнику Минобороны вручили подозрение

Ранее Фокус писал, что ГБР разоблачило замглавы Центральной ВЛК. В ГБР сообщили, что задокументирован ряд эпизодов получения взяток должностным лицом за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что суд арестовал экс-директора департамента госзакупок. Богдана Хмельницкого подозревают в закупке 3 тысяч некачественных бронежилетов.

Также сообщалось, что суд арестовал экс-замминистра обороны с залогом в 400 млн грн. Вячеслав Шаповалов подозревается в лоббировании заключения договоров о поставках продуктов для ВСУ по завышенным ценам и закупках низкокачественно военного снаряжения.