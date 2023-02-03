Збитки державі на 1,7 млрд: топчиновнику Міноборони вручили підозру в крадіжці (відео)

У Нацполіції повідомили, що чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади та конфіскація майна. У нього вдома провели обшуки.

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Радник заступника голови Міністерства оборони України отримав підозру в незаконному привласненні 1,7 млрд гривень. Слідство припускає, що він вкрав гроші під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Повідомляється, що у 2022 році радник заступника міністра оборонного відомства вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї з приватних структур. Зазначені особи отримали понад 1,7 млрд гривень як попередню плату за послуги, але свою частину угоди не виконали. Так державі було завдано фінансових збитків.

У поліції повідомили, що 3 лютого слідчі Головного слідчого управління повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України, ім'я якого не називається. Слідство встановило, що він заволодів коштами в особливо великих розмірах. Удома в чиновника провели обшуки.

У повідомленні йдеться, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюються обставини й інші особи, які можуть бути причетними до злочину. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Крім того, йому можуть заборонити обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.

[ + – ] Високопоставленому чиновнику Міноборони вручили підозру

Раніше Фокус писав, що ДБР викрило заступника голови Центральної ВЛК. У ДБР повідомили, що задокументовано низку епізодів отримання хабарів посадовцем за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що суд заарештував ексдиректора департаменту держзакупівель. Богдана Хмельницького підозрюють у закупівлі 3 тисяч неякісних бронежилетів.

Також повідомлялося, що суд заарештував ексзаступника міністра оборони із заставою в 400 млн грн. В'ячеслав Шаповалов підозрюється в лобіюванні укладення договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та закупівлями низькоякісно військового спорядження.