"Оформляв довідки ухилянтам": ДБР викрило заступника голови Центральної ВЛК (фото)

У ДБР повідомили, що задокументовали низку епізодів отримання хабарів посадовцем за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

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Співробітники Державного бюро розслідувань розкрили схему видачі довідок про непридатність для служби військовозобов'язаних, яку організував заступник голови Центральної військово-лікарської комісії медичних сил Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається, що правоохоронці задокументували низку епізодів отримання хабарів посадовими особами за оформлення документів для виїзду за кордон.

В одному з випадків до посадової особи звернувся керівник благодійного фонду. Він заявив, що його співробітнику потрібно виїхати за кордон для пошуку та завезення гуманітарної допомоги. Керівник організації не знав, як правильно оформляти виїзд за кордон із цією метою, тому звернувся до начальника Центральної військово-лікарської комісії з проханням оформити виїзд.

"Чиновник повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є брехнею. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за "винагороду" в сумі 5 тис. доларів США", — йдеться в повідомленні.

Після отримання авансу в розмірі 2,5 тис. доларів чиновник почав оформляти документи, але його викрили правоохоронці.

"Під час обшуків за місцем роботи й проживання фігуранта правоохоронці виявили великі суми готівки в різних валютах на суму понад 5 млн гривень, походження яких встановлюється", — зазначили в Бюро.

Чиновнику повідомили про підозру щодо отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 27 січня прикордонники відділу "Вилок" упіймали трьох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною поза пунктами пропуску. Один із них довгий час видавав себе за жінку, щоб уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

22 грудня в ДПСУ інформували, що на Одещині чоловік "купив" дітей, щоб виїхати за кордон. Він надав прикордонникам підроблені свідоцтва про народження, які одержав від свого знайомого в обмін на 3 тис. доларів, змінивши ім'я.