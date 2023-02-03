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Украина Обыски и подозрения топ-чиновникам и бизнесменам

"Оформлял справки уклонистам": ГБР разоблачило замглавы Центральной ВЛК (фото)

В Центральной ВЛК помогали уклонистам
Заместитель главы Центральной ВЛК

В ГБР сообщили, что задокументирован ряд эпизодов получения взяток должностным лицом за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

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Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли схему выдачи справок о непригодности для службы военнообязанным, которую организовал заместитель председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении указывается, что правоохранители задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностными лицами за оформление документов для выезда за рубеж.

В одном из случаев к должностному лицу обратился руководитель благотворительного фонда. Он заявил, что его сотруднику нужно выехать за границу для поиска и завоза гуманитарной помощи. Руководитель организации не знал, как правильно оформлять выезд за границу для таких целей, поэтому обратился к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии с просьбой оформить выезд.

"Чиновник сообщил, что такой выезд нужно оформлять с помощью выдачи справки о непригодности к военной службе, что является ложью. Он пообещал организовать оформление такой справки за "вознаграждение" в сумме 5 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

После получения аванса в 2,5 тыс. долларов чиновник начал оформлять документы, но был разоблачен правоохранителями.

"Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта правоохранители обнаружили большие суммы наличных средств в разных валютах на сумму более 5 млн гривен, происхождение которых устанавливается", — отметили в Бюро.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, ранее Фокус сообщал, что 27 января пограничники отдела "Вилок" поймали трех военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Один из них долгое время выдавал себя за женщину, чтобы избежать призыва на воинскую службу во время мобилизации.

22 декабря в ГПСУ информировали, что в Одесской области мужчина "купил" детей, чтобы выехать за границу. Он предоставил пограничникам поддельные свидетельства о рождении, которые получил от своего знакомого в обмен на 3 тыс. долларов, изменив имя.