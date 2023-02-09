Приховав авто за 2 млн: НАБУ повідомило про підозру нардепу від "Слуги народу"

За версією слідства, парламентарій "забув" вказати у декларації свій Lexus 2020 року випуску, яким він користувався разом із дружиною.

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Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру одного з чинних народних депутатів у недостовірному декларуванні. Про це у четвер, 9 лютого, повідомляє пресслужба НАБУ.

Так, слідство встановило, що народний обранець не задекларував автомобіль Lexus 2020 року випуску, записаний на його батька. При цьому з моменту його покупки ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість авто становить майже 1,9 млн грн.

Як уточнив журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі, йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка. НАБУ веде розслідування на підставі висновків Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Підозру нардепу вручили заочно, оскільки слідчі не змогли встановити його місцезнаходження. Цікаво, що сам Нагорняк на своїй Facebook-сторінці в середу, 8 лютого, опублікував селфі з Одеси. Нардеп сфотографував себе на узбережжі.

"Чекаю на автомобіль з двома генераторами для Одеського регіону, і встановимо через два дні вже п'яту в Україні "Юрту незламності" для одеситів", — написав Нагорняк у своєму дописі.

Фото: Скриншот

Що світить Сергію Нагорянку

Дії нардепа кваліфікували за ч.1 ст. 366-3 Кримінального кодексу. Якщо провину парламентаря доведуть, за рішенням суду йому доведеться заплатити штраф від 4 млн 26 тис. грн до 5 млн 368 тис. грн. Також санкція статті передбачає громадські роботи терміном від 150 до 240 годин або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нагадаємо, 8 лютого співробітники НАБУ та прокурори САП вручили народному депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову обвинувальний акт. Прокурор також намагався вручити нардепу додаткові матеріали, однак зробити це не вдалося, оскільки парламентар відштовхнув працівників відомств і втік на своєму авто.

Раніше, 7 лютого, в Офісі генпрокурора повідомили, що стосовно нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона відкрито кримінальне провадження після скандалу з маєтком у Печерському районі Києва.

Також нагадаємо, 3 лютого радник заступника голови Міністерства оборони України отримав підозру від Нацполіції у незаконному привласненні 1,7 млрд гривень.