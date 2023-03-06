Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ: кто получил новые должности

Лидер государства своим указом снял с должности начальников управлений Службы безопасности Украины в Сумской и Запорожской областях.

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В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом свидетельствует ряд соответствующих указов, опубликованных на сайте главы государства.

Согласно президентскому указу №130, должность заместителя главы СБУ покинул Александр Якушев.

Указом №131 был уволен начальник департамента хозяйственного обеспечения ведомства Александр Провоторов.

Также Владимир Зеленский своим указом № 132 снял с занимаемой должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко. Вместо него должность занял Олег Храмов.

Кроме того, лишился места начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий. Он был уволен в соответствии с президентским указом №133.

Глава государства также снял с должности начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Федорова. Его место занял Олег Красношапка.

Напомним, в начале февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые и институциональные изменения в сфере обороны и безопасности происходят с целью усиления позиции нашей страны. По оценке президента, замена глав силовых ведомств укрепит сферу безопасности.

Фокус также писал, что 7 февраля Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины, им стал Василий Малюк. Выступая в парламенте, новый глава СБУ пообещал очистить спецслужбу от предателей.