Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: хто отримав нові посади

Лідер держави своїм указом звільнив з посад начальників управлінь Служби безпеки України в Сумській та Запорізькій областях.

Related video

У понеділок, 6 березня, президент України Володимир Зеленський затвердив кадрові перестановки у Службі безпеки України. Про це свідчить низка відповідних указів, опублікованих на сайті глави держави.

Згідно з президентським указом №130, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Указом №131 було звільнено начальника департаменту господарського забезпечення відомства Олександра Провоторова.

Також Володимир Зеленський своїм указом № 132 звільнив з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носко. Натомість посаду обійняв Олег Храмов.

Крім того, втратив місце начальник управління СБУ в Запорізькій області Борис Безрукий. Його було звільнено відповідно до президентського указу №133.

Глава держави також звільнив з посади начальника управління СБУ в Сумській області Едуарда Федорова. Його місце зайняв Олег Красношапка.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що кадрові та інституційні зміни у сфері оборони та безпеки відбуваються з метою посилення позиції нашої країни. За оцінкою президента, заміна голів силових відомств зміцнить безпекову сферу.

Фокус також писав, що 7 лютого Рада призначила нового голову Служби безпеки України, ним став Василь Малюк. Виступаючи у парламенті, новий голова СБУ пообіцяв очистити спецслужбу від зрадників.