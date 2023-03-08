Резерв сформирован: отключений электроэнергии в Украине больше не планируется, — Укрэнерго

В компании сообщили, что отключений света больше не будет, если россияне снова не начнут обстреливать инфраструктурные объекты. Тем временем энергетики продолжают устранять последствия российских ударов.

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Ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной, дефицита электричества не ожидается, если Россия снова не начнет обстреливать энергетическую инфраструктуру. За последние 25 дней Украина смогла избавиться от недостатка энергии и сформировать резервы. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

В ведомстве отметили, что благодаря увеличению светового дня потребление падает. В то же время работают все виды электростанций, а импорт электричества незначительный.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд и пока не прогнозируется. Сниженное потребление, восстановление работы некоторых генерирующих мощностей, обеспеченность ресурсом гидрогенерации и сезонный стремительный рост ВИЭ позволило сформировать в энергосистеме определенный резерв мощностей", — сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что это повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы. Однако в Одесской области продолжаются ремонтные работы для повышения надежности питания региона. На других поврежденных энергообъектах также работают над устранением последствий российских обстрелов.

Напомним, 6 марта украинцев призвали не накапливать долги за электроэнергию, так как после войны энергетики начнут отключать от света самых злостных неплательщиков. На данный момент украинцы задолжали 2,5 млрд гривен за свет.

2 марта стало известно, что в Украине рассматривают повышение тарифов на электричество. По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, украинцы, которые будут потреблять больше электроэнергии, будут платить за свет "адекватную цену".