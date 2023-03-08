Резерв сформовано: відключень електроенергії в Україні більше не планується, — Укренерго

У компанії повідомили, що відключень світла більше не буде, якщо росіяни знову не почнуть обстрілювати інфраструктурні об'єкти. Водночас енергетики продовжують усувати наслідки російських ударів.

Related video

Ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною, дефіцит електрики не очікується, якщо Росія знову не почне обстрілювати енергетичну інфраструктуру. За останні 25 днів Україна змогла позбутися нестачі енергії та сформувати резерви. Про це повідомили у компанії "Укренерго".

У відомстві зазначили, що завдяки збільшенню світлового дня споживання падає. Водночас працюють всі види електростанцій, а імпорт електрики незначний.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 25 день поспіль і поки що не прогнозується. Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дало змогу сформувати в енергосистемі певний резерв потужностей", — сказано в повідомленні.

В "Укренерго" додали, що це підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми. Однак в Одеській області тривають ремонтні роботи для підвищення надійності живлення регіону. На інших пошкоджених енергооб'єктах також працюють над усуненням наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, 6 березня українців закликали не накопичувати борги за електроенергію, оскільки після війни енергетики почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників. Наразі українці заборгували 2,5 млрд гривень за світло.

2 березня стало відомо, що в Україні розглядають підвищення тарифів на електрику. За словами голови НКРЕКУ Костянтина Ущаповського, українці, які споживатимуть більше електроенергії, платитимуть за світло "адекватну ціну".