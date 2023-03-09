Обстрел цели не достиг: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике 9 марта

Глава "Укрэнерго" Владислав Кудрицкий сообщил, что российские ракеты поразили ТЭС, сети и подстанции. Однако украинская система не потерпела коллапс и не "погасла".

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Российские войска не достигли целей во время массированного ракетного обстрела объектов энергетики 9 марта. В Украине все еще нет дефицита электроэнергии. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Владислав Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, российские ракеты повредили магистральные сети, по которым энергия доставляется в регионы.

"Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион", — сказал руководитель ведомства.

В то же время во многих областях Украины поражены объекты генерации и подстанции. Однако украинская система не потерпела коллапс и не "погасла", а энергетики уже работают над устранением последствий обстрелов ВС РФ.

"Есть повреждения как ТЭС, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничения энергоснабжения", — сказал он.

Напомним, в ночь на 9 марта российские войска выпустили 81 ракету по территории Украины, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Взрывы прозвучали в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и других регионах.

После этого весь Харьков и часть области были полностью обесточены. По словам мэра Игоря Терехова, восстановительные работы уже начались и энергетики надеются возобновить свет в ближайшее время.