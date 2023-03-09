Обстріл мети не досяг: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергетиці 9 березня

Глава "Укренерго" Владислав Кудрицький повідомив, що російські ракети вразили ТЕС, мережі та підстанції. Проте українська система не зазнала колапсу і не "погасла".

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Російські війська не досягли мети під час масованого ракетного обстрілу об'єктів енергетики 9 березня. В Україні ще немає дефіциту електроенергії. Про це повідомив голова компанії "Укренерго" Владислав Кудрицький у ефірі телемарафону.

За його словами, російські ракети пошкодили магістральні мережі, якими енергія доставляється в регіони.

"Немає проблеми покрити споживання в країні, є проблема з тим, що пошкоджено магістральну мережу, якою її доставляють у той чи інший регіон", — сказав керівник відомства.

Водночас у багатьох областях України вражені об'єкти генерації та підстанції. Проте українська система не зазнала колапсу і не згасла, а енергетики вже працюють над усуненням наслідків обстрілів ЗС РФ.

"Є пошкодження як ТЕС, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження енергопостачання", — сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня російські війська випустили 81 ракету по території України, зокрема гіперзвукові "Кинджали". Вибухи пролунали у Києві, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та інших регіонах.

Після цього весь Харків та частина області були повністю знеструмлені. За словами мера Ігоря Терехова, відновлювальні роботи вже розпочалися та енергетики сподіваються відновити світло найближчим часом.