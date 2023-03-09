Без дополнительных шагов: Украина готовится получить "путевку" в НАТО

По словам заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги, Украина может получить документ, необходимый для начала пути в НАТО, уже в июле 2023 года.

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Украина планирует получить "дорожную карту" пути в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе (Литва). Об этом в четверг, 9 марта во время беседы с журналистами сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

По словам чиновника, в этом документе не будет привычной риторики о "политике открытых дверей" и он будет максимально конкретным.

"Мы ждем юридической реакции НАТО на нашу заявку о вступлении, документ, который укажет нам прямой путь к вступлению, без лишних процедурных шагов", — сказал Сибига.

Он также уточнил, что пока нет ясности в вопросе временных рамок вступления Украины в НАТО. По словам заместителя руководителя ОП, этот вопрос остается незакрытым из-за российско-украинской войны.

"Документ на саммите НАТО точно должен быть одобрен. Нам нужен ответ на нашу заявку о вступлении в НАТО. Поэтому этот документ должен определять для нас четкую дорогу к вступлению, без дополнительных процедурных шагов", — резюмировал Сибига.

Напомним, в феврале министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина де-факто вступила в НАТО в 2022 году. После встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом глава Минобороны заявил, что ведомство делает все, чтобы юридически подтвердить статус Украины как страны НАТО.

Фокус также писал о том, что в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал срок вступления Украины в ЕС и НАТО. Глава государства отметил, что Украина уже получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку выполнила большую работу и уже провела ряд реформ, несмотря на войну.