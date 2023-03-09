Без додаткових кроків: Україна готується отримати "путівку" в НАТО

За словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, Україна може отримати документ, необхідний для початку шляху до НАТО, вже в липні 2023 року.

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Україна планує отримати "дорожню карту" шляху в НАТО на найближчому саміті Альянсу, який має відбутися в липні у Вільнюсі (Литва). Про це у четвер, 9 березня, під час бесіди із журналістами повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

За словами чиновника, у цьому документі не буде звичної риторики про "політику відкритих дверей" і він буде максимально конкретним.

"Ми чекаємо на юридичну реакцію НАТО на нашу заявку про вступ, документ, який вкаже нам прямий шлях до вступу, без зайвих процедурних кроків", — сказав Сибіга.

Він також уточнив, що поки немає ясності щодо тимчасових меж вступу України до НАТО. За словами заступника керівника ОП, це питання залишається незакритим через російсько-українську війну.

"Документ на саміті НАТО має бути схвалений. Нам потрібна відповідь на нашу заявку про вступ до НАТО. Тому цей документ має визначати для нас чітку дорогу до вступу, без додаткових процедурних кроків", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна де-факто вступила до НАТО у 2022 році. Після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом глава Міноборони заявив, що відомство робить все, щоб юридично підтвердити статус України як країни НАТО.

Фокус також писав про те, що на початку лютого президент України Володимир Зеленський назвав термін вступу України до ЄС і НАТО. Глава держави зазначив, що Україна вже отримала статус кандидата в члени ЄС, оскільки виконала велику роботу й уже провела низку реформ, незважаючи на війну.