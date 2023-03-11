На фоне скандала со Щегелем: Жадан призвал Минкульт выпускать артистов за границу

После скандала со "сбежавшим" за бугор Щегелем, музыкант призвал не перекрывать деятельность работников украинской культуры и дать им возможность проявить себя в качестве волонтеров за рубежом.

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10 марта украинский писатель, поэт и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан записал видеообращение из США, в котором отметил насколько важно, чтобы артисты имели возможность выезжать за границу для осуществления волонтерской деятельности.

Об этом Жадан сообщил находясь в Нью-Йорке возле театра "La Mama", где планирует скорую премьеру пьесы про Харьков в период начала прошлого века, чтобы рассказать об уничтоженных поколениях украинских художников в 20-30 гг.

Музыкант записал свое видеообращение после разгоревшегося скандала с участием комика Андрея Щегеля, который 1 марта сообщил в интервью, что беспрепятственно "сбежал" во время войны из Украины.

Поэт призвал Министерство культуры продолжать выдачу разрешений на выезд за границу настоящим артистам, несмотря на скандал с Щегелем.

Жадан утверждает, что получил разрешение от Минкульта и пребывает в США с двухнедельным творческим туром, собранные средства с которого, по его словам, пойдут на поддержку сил обороны в Украине.

Обращение от Сергея Жадана

"У меня сейчас в Америке проходит благотворительный тур. Как я сюда попал? Я подал заявку и получил официальное разрешение от Министерства культуры и информационной политики. Назад в Украину возвращаюсь 21 марта. Опыт и пример двух негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу, месяцами вкладываются в нашу общую борьбу, в нашу совместную деятельность. Будем откровенны, без волонтерской помощи украинской армии было бы чрезвычайно тяжело. А деятельность украинских артистов — это миллионы собранных долларов по всему миру, на эти средства покупается очень много необходимых вещей", — подчеркнул в видеообращении Жадан.

Он отметил, что культура сегодня — это не пение и танцы, а важная составляющая информационного фронта и это чрезвычайно важная составляющая волонтерской деятельности.

По словам музыканта за минувшую осень с помощью благотворительных культурных мероприятий, проведенных за границей, он вместе с группой "Жадан и Собаки" смог собрать около 5 миллионов гривен, на которые были куплены автомобили, тепловизоры, дроны и снаряжение для военнослужащих ВСУ.

"Если ты нарушил законодательство, ты должен отвечать перед законом Украины. Если ты честно работаешь на свою страну, на свою армию и на свое государство, ты должен иметь возможность дальше заниматься своей деятельностью", — завершил свою речь Жадан.

Напомним, в начале марта Фокус описывал скандальную историю с украинским стендап-комиком Андреем Щегелем, который признался, что проигнорировал несколько вызовов в военкомат и уехал в Турцию.

В конце февраля Сергей Жадан и группа "Бумбокс" выпустили клип на песню, которая стала саундтреком к военной драме "Мирный-21".