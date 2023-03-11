На тлі скандалу із Щегелем: Жадан закликав Мінкульт випускати артистів за кордон

Після скандалу зі "Щеглем, що втік" за бугор, музикант закликав не перекривати діяльність працівників української культури і дати їм можливість проявити себе як волонтерів за кордоном.

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10 березня український письменник, поет та фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан записав відеозвернення зі США, в якому зазначив наскільки важливо, щоб артисти мали змогу виїжджати за кордон для здійснення волонтерської діяльності.

Про це Жадан повідомив, побувавши в Нью-Йорку біля театру "La Mama", де планує швидку прем'єру п'єси про Харків у період початку минулого століття, щоб розповісти про знищені покоління українських художників у 20-30 рр.

Музикант записав своє відеозвернення після скандалу, що розгорівся, за участю коміка Андрія Щегеля, який 1 березня повідомив в інтерв'ю, що безперешкодно "втік" під час війни з України.

Поет закликав Міністерство культури продовжувати видачу дозволів на виїзд за кордон справжнім артистам, попри скандал із Щегелем.

Жадан стверджує, що отримав дозвіл від Мінкульту і перебуває у США із двотижневим творчим туром, зібрані кошти з якого, за його словами, підуть на підтримку сил оборони в Україні.

Звернення від Сергія Жадана

"У мене зараз в Америці проходить благодійний тур. Як я сюди потрапив? Я подав заявку та отримав офіційний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Назад в Україну повертаюся 21 березня. Досвід і приклад двох негідників не повинні перекреслити роботу тисяч працівників української культури які більше року працюють на нашу перемогу, місяцями вкладаються у нашу спільну боротьбу, у нашу спільну діяльність.Будьмо відвертими, без волонтерської допомоги українській армії було б надзвичайно важко.А діяльність українських артистів — це мільйони зібраних доларів по всьому світу, на ці кошти купується дуже багато необхідних речей", — підкреслив у відеозверненні Жадан.

Він зазначив, що культура сьогодні — це не спів та танці, а важлива складова інформаційного фронту і це надзвичайно важлива складова волонтерської діяльності.

За словами музиканта за минулу осінь за допомогою благодійних культурних заходів, проведених за кордоном, він разом із групою "Жадан та Собаки" зміг зібрати близько 5 мільйонів гривень, на які були куплені автомобілі, тепловізори, дрони та спорядження для воєннослужбовців ЗСУ.

"Якщо ти порушив законодавство, ти маєш відповідати перед законом України. Якщо ти чесно працюєш на свою країну, на свою армію і на свою державу, ти маєш можливість далі займатися своєю діяльністю", — завершив свою промову Жадан.

Нагадаємо, на початку березня Фокус описував скандальну історію з українським стендап-коміком Андрієм Щегелем, який зізнався, що проігнорував кілька викликів у військкомат та поїхав до Туреччини.

Наприкінці лютого Сергій Жадан та гурт "Бумбокс" випустили кліп на пісню, яка стала саундтреком до воєнної драми "Мирний-21".