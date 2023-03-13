Подавляющее большинство украинцев поддерживают освобождение территорий Украины, включая Крым, – КМИС

24% респондентов согласно результатам соцопроса уверены, что государство может отказаться от силового сценария деоккупации полуострова.

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Украина должна пытаться освободить, включая временно оккупированный Крым, даже при росте рисков сокращения поддержки со стороны США и стран НАТО. Именно так считают 68% украинцев, говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Почти четверть респондентов высказали мнение о возможности воздержаться от военных действий на полуострове. С этой позицией выступили 24%.

Последние данные свидетельствуют, что 87% украинских граждан не намерены соглашаться на какие-либо территориальные уступки агрессору, еще 9% — к ним все же готовы. Вопросы организаторы инициативы решили задавать без конкретизации территорий и возможных "компромиссных" позиций.

Результаты опроса, проведенного в течение 22 февраля-6 марта, также показали, что 64% украинцев должны пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже в случае роста рисков уменьшения объемов соответственно поддержки и длительной войны. В противоположность этому 24% больше склоняются к варианту того, что наше государство могло бы воздержаться от военных действий в Крыму в обмен на освобождение и защиту всех территорий из Донбасса и Луганщины (но без полуострова).

По информации КМИСа, только 9% в целом выразили готовность по отношению к территориальным уступкам, хотя 87% украинцев против любых попыток в этом направлении. Социологи уточняют, что на вопросы респонденты отвечали в целом по "территориальным уступкам" без конкретизации территорий и возможных "компромиссных" предложений.

Специалисты вуза проводили опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонных интервью с использованием компьютера. Свои ответы дали 2007 респондентов.

Ранее Фокус опубликовал результаты опроса Active Group по поводу вероятности распада России. Граждане видят предпосылки для этого. Более половины украинцев надеются, что это произойдет в ближайшие несколько лет.