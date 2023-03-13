Переважна більшість українців підтримують звільнення територій України включно з Кримом, – КМІС

24% респондентів, згідно результатів соцопитування, впевнені, що держава може відмовитися від силового сценарію деокупації півострова.

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Україна повинна намагатися звільнити, включно з тимчасово окупованим Кримом, навіть при зростанні ризиків скорочення підтримки з боку США та країн НАТО. Саме так вважають 68% українців, йдеться у результатах опитування Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Майже чверть респондентів висловила думку щодо можливості утриматись від воєнних дій на півострові. З цією позицією виступили 24%.

Останні дані свідчать, що 87% українських громадян не мають наміру погоджуватися на будь-які територіальні поступки агресору, ще 9% — до них все ж готові. Запитання організатори ініціативи вирішили ставити без конкретизації територій та можливих "компромісних" позицій.

Результати опитування, проведеного протягом 22 лютого-6 березня, також показали, що 64% українців мають намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть у разі зростання ризиків зменшення обсягів відповідно підтримки і тривалої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що наша держава могла б утриматися від військових дій в Криму в обмін на визволення та захист усіх територій з Донеччини і Луганщини (але без півострова).

За інформацією КМІСу, лише 9% загалом висловили готовність стосовно територіальних поступок, хоча 87% українців проти будь-яких намагань у цьому напрямку. Соціологи уточнюють, що на запитання респонденти відповідали загалом щодо "територіальних поступок" без конкретизації територій та можливих "компромісних" пропозицій.

Фахівці вишу проводили опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера. Свої відповіді дали 2007 респондентів.

Раніше Фокус опублікував результати опитування Active Group щодо ймовірності розпаду Росії. Громадяни бачать передумови для цього. Понад половина українців сподівається, що це відбудеться у найближчі кілька років.