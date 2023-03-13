Чип, вакцинация, титры: Польша отменяет упрощенные условия ввоза домашних животных из Украины

С конца марта украинцам, которые захотят перевезти своего питомца в страну, потребуется основательно подготовить ряд необходимых документов: чип, вакцинацию, анализы и декларацию.

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С 27 марта 2023 года Польша отменяет упрощенные условия для некоммерческой перевозки домашних животных с территории Украины. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Согласно официальной информации компетентного органа Республики Польша, начиная с 27.03.2023 предварительные упрощенные условия для перемещения домашних животных (собак, кошек, хорьков и т.п.) с территории Украины в Республику Польшу отменяются.

Новые условия для перевозки животных

Условия перемещения будут соответствовать общим критериям законодательства Европейского Союза, учитывая особенности, определенные Регламентом ЕС № 576/2013, среди которых:

животное идентифицировано с помощью микрочипа (транспондера) или четкой для прочтения татуировки, нанесенной до 03 июля 2011 года;

животное имеет прививку против бешенства (дата вакцинации не должна предшествовать дате установки микрочипа или нанесения татуировки или дате считывания транспондера или татуировки, указанных в соответствующем разделе идентификационного документа. При этом ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации);

было проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству (уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл);

животное сопровождается согласованной формой Сертификата здоровья животных для некоммерческого перемещения в государства-члены Европейского Союза из третьих стран и письменной декларацией, подписанной владельцем или уполномоченным лицом, подтверждающей, что перемещение домашнего животного в ЕС является некоммерческим.

В новых правилах перевозки указано, что до периода отмены старых условий, при наличии у владельца соответствующего результата исследования не потребуется ожидать три месяца с момента забора крови для проведения исследования на титры антител к бешенству до даты некоммерческого перемещения.

Новые условия ввозки питомцев действуют с 27 марта 2023 Фото: Pexels.com

Лаборатории, где можно провести исследования:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151);

ООО "НеоВетлаб Украина" (Киев, ул. Академика Вильямса, 11, дом 1, кв. 101, 03191);

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНИКИШМ) (Киев, ул. Донецкая, 30, 03151).

Также, напомним, что в августе прошлого года украинцы рассказали, как домашние питомцы спасали их от смерти в войне с Россией.

Напомним, в ходе исследования в США ученые определили топ-5 самых красивых и пропорциональных домашних животных.