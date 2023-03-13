Чіп, вакцинація, титри: Польща скасовує спрощені умови ввезення свійських тварин з України

З кінця березня українцям, які захочуть перевезти свого вихованця до країни, потрібно ґрунтовно підготувати низку необхідних документів: чіп, вакцинацію, аналізи та декларацію.

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З 27 березня 2023 року Польща скасовує спрощені умови для некомерційного перевезення тварин з території України. Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Згідно з офіційною інформацією компетентного органу Республіки Польща, починаючи з 27.03.2023 попередні спрощені умови для переміщення свійських тварин (собак, кішок, тхорів тощо) з території України до Республіки Польща скасовуються.

Нові умови для перевезення тварин

Умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу з огляду на особливості, визначені Регламентом ЄС № 576/2013, серед яких:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03 липня 2011 року;

тварина має щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті установки мікрочіпа або нанесення татуювання або даті зчитування транспондера або татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа. Однак ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії );

було проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень антитіл, що нейтралізують, до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл);

тварина супроводжується узгодженою формою Сертифікату здоров'я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів Європейського Союзу з третіх країн та письмовою декларацією, підписаною власником або уповноваженою особою, що підтверджує, що переміщення домашньої тварини до ЄС є некомерційним.

У нових правилах перевезення зазначено, що до періоду скасування старих умов, за наявності у власника відповідного результату дослідження, не потрібно чекати три місяці з моменту забору крові для проведення дослідження на титри антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.

Нові умови ввезення вихованців діють з 27 березня 2023 року Фото: Pexels.com

Лабораторії, де можна провести дослідження:

Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ-151, вул. Донецька, 30, 03151);

ТОВ "НеоВетлаб Україна" (Київ, вул. Академіка Вільямса, 11, будинок 1, кв. 101, 03191);

Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів (ДНІКІШМ) (Київ, вул. Донецька, 30, 03151).

Також, нагадаємо, що у серпні минулого року українці розповіли, як домашні вихованці рятували їх від смерті у війні з Росією.

Нагадаємо, в ході дослідження в США вчені визначили топ-5 найкрасивіших та пропорційних свійських тварин.