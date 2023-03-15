Весеннее тепло с обильными дождями: какой будет погода в Украине 16 марта (фото)

По данным Гидрометцентра, в некоторых регионах Украины воздух днем прогреется до +14 градусов. Но потепление затронет не всю территорию страны, из-чего в отдельных областях возможны дожди с мокрым снегом.

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Украинский гидрометеологический центр рассказал прогноз погоды на четверг 16 февраля. Синоптики обещают, что все западные, а также некоторые восточные и центральные регионы Украины накроют дожди. В остальной части страны будет по-весеннему тепло и солнечно. Об этом сказано на сайте гидрометцентра.

Прогноз погоды на западе

16 марта во всех западных областях ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до +2°C и от +2 до +4°C в Закарпатской области. Днем воздух прогреется до +7 — +9°C и +8 — +9°C в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Прогноз погоды на севере

В северных областях будет солнечно, однако холоднее, чем в остальных регионах. Ожидается, что в ночь на 16 марта в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях температура воздуха будет составлять от +1 до +4°C. Днем погода будет солнечной с +5 — +7°C в Житомирской и +7 — +9°C в остальных регионах.

Прогноз погоды в центральной части

16 марта небольшие дожди пройдут в Полтавской и Днепропетровской областях, небо будет облачное с прояснениями. Ночью температура воздуха будет составлять +3 — +5°C, а днем подымется до +10 — +12.

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается солнечная погода — +3 — +5°C ночью, +8 — +12°C днем.

Погода на востоке

16 марта в Харьковской области пройдут дожди, температура ночью будет составлять +2 — +4°C, а днем — +7 — +9. В Донецкой и Луганской области будет теплее и солнечно: +2 — +6°C ночью и +10 — +13 днем.

Прогноз погоды на юге

На юге Украине также ожидается теплая и солнечная погода. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях температура воздуха ночью буде составлять +2 — +5°C, а днем — +10 — +13°C.

Погода в Крыму

На крымском полуострове также ожидается весенняя погода: ночью +4 — +6°C и +12 — +14°C днем.

Напомним, 6 марта синоптики прогнозировали, что в Украину идет мощное потепление с весенними грозами. В некоторых регионах возможно повышение температуры до +22°C.

1 марта в ВСУ рассказали, как метеорологи помогают планировать контрнаступление. При освобождении Харьковской области украинские военные смогли построить надежные переправы и быстро продвинуться вперед — благодаря своевременно предоставленной гидрологической информации.