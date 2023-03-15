Весняне тепло із дощами: якою буде погода в Україні 16 березня (фото)

За даними Гідрометцентру, у деяких регіонах України повітря вдень прогріється до +14 градусів. Але потепління торкнеться не всієї території країни, через що в окремих областях можливі дощі з мокрим снігом.

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Український гідрометеорологічний центр розповів прогноз погоди на четвер, 16 лютого. Синоптики обіцяють, що всі західні та деякі східні та центральні регіони України накриють дощі. В решті країни буде по-весняному тепло та сонячно. Про це йдеться на сайті гідрометцентру.

Прогноз погоди на заході

16 березня у всіх західних областях очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2°C та від +2 до +4°C у Закарпатській області. Вдень повітря прогріється до +7 — +9°C та +8 — +9°C у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Прогноз погоди на півночі

У північних областях буде сонячно, проте холодніше, ніж у решті регіонів. Очікується, що у ніч на 16 березня у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура повітря становитиме від +1 до +4°C. Вдень погода буде сонячною з +5 – +7°C у Житомирській та +7 – +9°C в інших регіонах.

Прогноз погоди у центральній частині

16 березня невеликі дощі пройдуть у Полтавській та Дніпропетровській областях, небо буде хмарним із проясненнями. Вночі температура повітря становитиме +3 — +5°C, а вдень підніметься до +10 — +12.

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікується сонячна погода — +3 — +5°C вночі, +8 — +12°C вдень.

Погода на сході

16 березня на Харківщині пройдуть дощі, температура вночі становитиме +2 — +4°C, а вдень — +7 — +9. У Донецькій та Луганській області буде тепліше та сонячно: +2 — +6°C вночі та +10 — +13 вдень.

Прогноз погоди на півдні

На півдні України також очікується тепла та сонячна погода. В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях температура повітря вночі становитиме +2 — +5°C, а вдень — +10 — +13°C.

Погода в Криму

На Кримському півострові також очікується весняна погода: вночі +4 — +6°C та +12 — +14°C вдень.

Нагадаємо, 6 березня синоптики прогнозували, що в Україну йде потужне потепління із весняними грозами. У деяких регіонах можливе підвищення температури до +22°C.

1 березня у ЗСУ розповіли, як метеорологи допомагають планувати контрнаступ. При звільненні Харківської області українські військові змогли побудувати надійні переправи та швидко просунутися вперед завдяки своєчасно наданій гідрологічній інформації.