Плюс один документ: Минкульт объявил новые условия для выезда мужчин-артистов за границу

Украинским мужчинам-артистам, которые хотят выехать за границу, будет необходимо получить "письмо содействия", предоставив данные о воинском учете в Министерство культуры и информационной политики. Данный документ не является окончательной гарантией возможности для выезда.

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Правила для выезда представителей творческих профессий мужского пола за границу не перенесли кардинальных изменений, однако в них был добавлен документ, который требуется предъявлять для разрешения на выезд. Об этом в среду, 15 марта, рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.

По ее словам, предоставление сведений о воинском учете при оформлении мужчинами-артистами документов на выезд за границу будет свидетельствовать о том, что они осознают свой долг перед государством и вернутся из командировки. Министерство информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне всех необходимых справок в письме-разъяснении.

"Правила для выезда мужчин за границу дополнились только тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица. И то, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, является для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у него есть долг перед своей страной", ― сообщила Григоренко.

Она добавила, что по законодательству эти документы должны быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей не является проблемой их предоставить. В свою очередь министерство выдает "письмо содействия" тому или иному артисту или группе для временного выезда за границу, однако окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.

Также она подчеркнула, что министерство не предоставляет отказов, а лишь разъяснения по документам, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Поэтому, если "человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ МКИП, это значит, что он не смог предоставить все необходимые документы".

"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, поэтому было принято решение добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, которые нужны нашим работникам для принятия взвешенного решения по содействию выезду", — отметила замминистра МКИП.

Григоренко отметила, что в МКИП понимают важность представления украинского голоса за границей и будут поддерживать художников в их стремлении продвигать нашу культуру и доносить правду о событиях в Украине за ее пределами. В частности, министерство поможет музыкальной группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на Евровидении, оформить все необходимые документы, чтобы артисты смогли поехать в промотур Евровидения и выступить в Найроби.

В начале марта Фокус писал, про скандал, произошедший с украинским стендап-комиком Андреем Щегелем, который признался, что проигнорировал несколько вызовов в военкомат и уехал в Турцию.

11 марта писатель и музыкант Сергей Жадан призвал Минкульт выпускать артистов за границу, чтобы дать им возможность проявить себя в качестве волонтеров за рубежом.