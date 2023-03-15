Плюс один документ: Мінкульт оголосив нові умови для виїзду чоловіків-артистів за кордон

Українським чоловікам-артистам, які хочуть виїхати за кордон, необхідно буде отримати "лист сприяння", надавши дані про військовий облік до Міністерства культури й інформаційної політики. Цей документ не є остаточною гарантією можливості виїзду.

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Правила для виїзду представників творчих професій чоловічої статі за кордон не перенесли кардинальних змін, проте до них було додано документ, який потрібно пред'являти для дозволу на виїзд. Про це у середу, 15 березня, розповіла заступниця міністра культури й інформаційної політики Галина Григоренко.

За її словами, надання відомостей про військовий облік під час оформлення чоловіками-артистами документів на виїзд за кордон свідчить про те, що вони усвідомлять свій обов'язок перед державою і повернуться з відрядження. Міністерство інформує осіб, які планують виїхати за кордон, про перелік усіх необхідних довідок у листі-роз'ясненні.

"Правила для виїзду чоловіків за кордон доповнились лише тим, що ми просимо надавати згідно із законодавством дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ведення цих документів — обов'язок фізичної особи. І те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідомо просить надати йому можливість виїхати на якийсь час для участі в мистецькому заході, але він повернеться, тому що в нього є обов'язок перед своєю країною", ― повідомила Григоренко.

Вона додала, що згідно із законодавством ці документи мають бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників не є проблемою їх надання. Зі свого боку, міністерство видає "лист сприяння" тому чи іншому артисту або групі для тимчасового виїзду за кордон, проте остаточне рішення про дозвіл на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

Також вона наголосила, що міністерство не надає відмов, а лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Тому, якщо "людина виносить будь-яке рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи".

"Раніше ми могли не вимагати цих документів, оскільки за умовчанням передбачалося, що люди усвідомлюють, що в них є ці довідки. Проте, коли деякі скористалися цим, щоб уникнути призову до лав ЗСУ, тому було ухвалено рішення додати документи про військовий облік чоловіків до переліку тих, які потрібні нашим працівникам для ухвалення виваженого рішення щодо сприяння виїзду", — зазначила заступниця міністра МКІП.

Григоренко зазначила, що в МКІП розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном і підтримуватимуть художників у їхньому прагненні просувати нашу культуру та доносити правду про події в Україні за її межами. Зокрема, міністерство допоможе музичному гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні, оформити всі необхідні документи, щоб артисти змогли поїхати в промотур Євробачення та виступити в Найробі.

На початку березня Фокус писав про скандал, що стався з українським стендап-коміком Андрієм Щегелем, котрий зізнався, що проігнорував кілька викликів у військкомат і поїхав у Туреччину.

11 березня письменник і музикант Сергій Жадан закликав Мінкульт випускати артистів за кордон, щоб дати їм можливість проявити себе як волонтери за кордоном.