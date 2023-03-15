"Имеют право на жизнь": полицейские показали, как спасают собак в Донецкой области (видео)

Полицейские в Донецкой области, несмотря на сложную ситуацию, спасают и животных, которые пострадали от последствий войны России против Украины.

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В Красногоровке полицейские эвакуировали животных, нуждавшихся в помощи. В частности, спасли щенка по прозвищу "Шила". Подробности 15 марта опубликованы в Telegram Национальной полиции Украины.

Оказалось, что всего было 12 щенков, но удалось выжить только "Шиле". Местные женщины, которые до сих пор остаются в населенном пункте, ухаживали за животным. Впоследствии волонтеры БО "Благотворительный Фонд "Сила Женщины" вместе с полицейскими эвакуировали собачку.

Сотрудники правоохранительных органов также активно приобщаются к спасению четырехлапых. В разрушенных городах бездомные животные к ним подходят сами. Это происходит, когда полицейские уносят кошек и собак с собой и ищут хвостикам новый дом. Соответствующая работа вблизи линии фронта будет продолжаться и дальше.

Правоохранители призвали всех небезразличных, у кого есть возможность приютить животных, обращаться к волонтерам. Представители БО "Благотворительный Фонд "Сила Женщины" ищут для "Шилы" и других животных заботливую семью.

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