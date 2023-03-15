"Мають право на життя": поліцейські показали, як рятують собак на Донеччині (відео)

Поліцейські Донеччини, попри складну ситуацію в області, рятують й тварин, які страждають від наслідків війни Росії проти України.

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У Красногорівці поліцейські евакуювали тварин, які потребували допомоги. Зокрема, врятували цуценя на прізвисько "Шила". Подробиці 15 березня опублікували у Telegram Національної поліції України.

Виявилося, що загалом було 12 цуценят, але вдалося вижити тільки "Шилі". Місцеві жінки, які й досі залишаються у населеному пункті, доглядали за тваринкою. Згодом волонтерки БО "Благодійний Фонд "Сила Жінки" разом із поліцейськими евакуювали собачку.

Співробітники правоохоронних органів також активно долучаються до порятунки чотирилапих. У зруйнованих містах безпритульні тварини до них підходять самі. Це відбувається, коли поліцейські забирають котів та собак з собою та шукають хвостикам новий дім. Відповідна робота поблизу лінії фронту триватиме й надалі.

Правоохоронці закликали усіх не байдужих, у кого є можливість прихистити тварин, звертатися до волонтерів. Представники БО "Благодійний Фонд "Сила Жінки" шукають для "Шили" та інших тваринок турботливу родину.

Раніше Фокус повідомляв, що на британській фермі завели козла, який став зіркою TikTok. Козел на прізвисько "Гаррі" систематично тероризував не лише інших тварин, а й завдає багато клопоту місцевим жителям. Тварина має дуже непростий характер і постійно бешкетує на фермі у селі Грейндж-овер-Сандс.

Також відомо, що у Таїланді слон перевернув пікап. Дика тварина спочатку оглянула автомобіль, а потім почала штовхати його. Водію перевернутого транспортного засобу надали швидку медичну допомогу. Очевидці були вражені подією, яку зафіксували на відео.