Красная звезда пошла на металлолом: в центре Запорожья "декоммунизировали" известную башню

Советский символ на башне Козлинера в центре города был заменен украинским трезубцем.

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Коммунальщики в Запорожье демонтировали советскую звезду на башне Козлинера и установили на ее месте украинский трезубец. Об этом сообщило издание " ЗаБор ".

На видео можно увидеть, как демонтировали советскую звезду. Событие вызвало резонанс среди горожан.

Местные жители, которые находились у остановки на проспекте Металлургов на центральном проспекте, отметили, что соответствующие работы продолжались несколько часов. Теперь вместо советской звезды установлена украинская национальная символика.

Башня Козлинера – это одна из достопримечательностей Соцгорода Запорожья. Сооружение построено по проекту архитектора Ивана Козлинера в 1949 году. Башня построена по заказу Запорожского коксохимического завода. Ее иногда называли "запорожским Кремлем". Она в высоту в девять этажей.

Ранее Фокус сообщал, в мае 2022 года в Киеве " декоммунизировали" Арку дружбы народов, расположенную на территории Крещатого парка на правом берегу Днепра. Теперь название сооружения – Арка Свободы украинского народа. Во время соответствующего голосования депутаты Киеврады также утвердили список из четырех десятков памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц и зданий украинской столицы, передав их в музей тоталитаризма.

Также известно, что стелу на въезде в Кропивницкий "декоммунизировали" весной 2021 года. Коммунальщики срезали две буквы из прежнего названия "Кировоград", вышла надпись "Киров гад". Несмотря на переименование города на Кропивницкий, стеллу на въезде до сих пор не изменили. Местных активистов, которые обращались по проблеме к представителям мэрии, не услышали, надпись все же не трогали. Чиновники отметили, что не могут определить, на чьем балансе фактически есть сооружение, ведь оно установлено между двумя селами.