Червона зірка пішла на металобрухт: у центрі Запоріжжя "декомунізували" відому башту

Радянський символ на башті Козлінера у центрі міста замінили на український тризуб.

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Комунальники у Запоріжжі демонтували радянську зірку на башті Козлінера і встановили на її місці український тризуб. Про це повідомило видання "ЗаБор".

На відео можна побачити, як демонтовували радянську зірку. Подія викликала резонанс серед містян.

Місцеві мешканці, які перебували біля зупинки на проспект Металургів на центральному проспекті, зазначили, що відповідні роботи тривали кілька годин. Тепер замість радянської зірки встановлено українську національну символіку.

Башта Козлінера – це одна з визначних пам'яток Соцміста Запоріжжя. Споруда збудована за проєктом архітектора Івана Козлінера в 1949 році. Башту побудовано на замовлення Запорізького коксохімічного заводу. Її іноді називали "запорізьким Кремлем". Вона у висоту в дев'ять поверхів.

Раніше Фокус повідомляв, у травні 2022 року у Києві "декомунізували" Арку дружби народів, яка розташована на території Хрещатого парку на правому березі Дніпра. Тепер назва споруди – Арка Свободи українського народу. Під час відповідного голосування депутати Київради також затвердили перелік із чотирьох десятків пам'ятників та пам'ятних знаків, які приберуть із вулиць та будівель української столиці, передавши їх у музей тоталітаризму.

Також відомо, що стелу на в'їзді в Кропивницький "декомунізували" навесні 2021 року. Комунальники зрізали дві літери з колишньої назви "Кіровоград", вийшов напис "Кіров гад". Попри перейменування міста на Кропивницький, стеллу на в'їзді досі не змінили. Місцевих активістів, які зверталися стосовно проблеми до представників мерії, не почули, напис все ж не чіпали. Чиновники зазначили, що не можуть визначити, на чиєму балансі фактично є споруда, адже вона встановлена між двома селами.