У Києві декомунізували Арку дружби народів: вже оприлюднено нову назву

Тепер вона називається Аркою Свободи українського народу.

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Арка дружби народів, розташована на території Хрещатого парку на правому березі Дніпра, пройшла декомунізацію та змінила свою назву на Арку Свободи українського народу, повідомляють на сайті КМДА.

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Крім того, депутати Київради затвердили перелік із чотирьох десятків пам'ятників та пам'ятних знаків, які приберуть із вулиць та будівель української столиці, передавши їх у музей тоталітаризму.

На цей час відкритим залишається питання про перейменування вулиць, назви яких мають якесь відношення до Росії.

"Це резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, і критику. Тому, щоб не приймати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", — заявив мер міста Віталій Кличко. За його словами, нові назви вулиць мають жити десятки, а то й сотні років, і тому перейменування має бути "швидким, але обґрунтованим". Тому у КМДА голосування щодо перейменування продовжили до 19 червня. Свій голос можна віддати в додатку "Київ Цифровий".

Зазначимо, що станом на 3 травня до мерії надійшло близько півтори тисячі заявок з варіантами нових назв вулиць столиці.

Щодо перейменованої арки, то скульптурна композиція була відкрита у 1982 році в межах урочистостей з нагоди 1500-річчя Києва та 60-річчя створення СРСР і називалася "Монумент на ознаменування возз'єднання України з Росією". Висота арки складає 35 метрів. Вона поєднує дві скульптурні композиції. Центральним об'єктом був монумент дружби народів, виготовлений із титанового сплаву, бронзи та граніту заввишки 6,2 м. Він зображував росіянина та українця, які разом підняли стрічку з орденом "Дружби народів". Нещодавно цю композицію знесли.

Трохи на відстані розташована стела з багатофігурною групою, в центрі якої український отаман Богдан Хмельницький та московський посол Василь Бутурлін, створена за мотивами Переяславської Ради.

Після того, як у 2014 році Росія розпочала війну на сході України, посипалися пропозиції знести цей символ дружби, перебудувати його чи перейменувати. 24 листопада 2018 року українські художники та правозахисники відкрили інсталяцію "Тріщина дружби". Її присвятили питанню українських політв'язнів, зокрема режисерові Олегу Сенцову.

Нагадаємо, у Києві також голосують за нові назви станцій метро. У межах дерусифікації київські станції метро до 9 травня позбавляться "Героїв Дніпра" та "Лева Толстого".