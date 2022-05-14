В Киеве декоммунизировали Арку дружбы народов: уже обнародовано новое название

Теперь она называется Аркой Свободы украинского народа.

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Арка дружбы народов, расположенная в Крещатом парке на правом берегу Днепра, прошла декоммунизацию и изменила свое название на Арку свободы украинского народа, сообщается на сайте КГГА.

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Кроме того, депутаты Киевсовета утвердили перечень из четырех десятков памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц и зданий украинской столицы, передав их в музей тоталитаризма.

На данный момент открытым остается вопрос о переименовании улиц, названия которых имеют какое-то отношение к России.

"Это резонансная тема. Мы услышали и мысли и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, новые названия улиц должны жить десятки, а то и сотни лет, и поэтому переименование должно быть "быстрым, но обоснованным". Поэтому в КГГА голосование по переименованию продлили до 19 июня. Свой голос можно отдать в приложении "Киев Цифровой".

Отметим, что по состоянию на 3 мая в мэрию поступило около полутора тысяч заявок с вариантами новых названий улиц столицы.

Что касается переименованной арки, то скульптурная композиция была открыта в 1982 году в рамках торжеств по случаю 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР и называлась "Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Высота арки составляет 35 метров. Она соединяет две скульптурные композиции. Центральным объектом являлся монумент дружбы народов, изготовленный из титанового сплава, бронзы и гранита высотой 6,2 м. Он изображал россиянина и украинца, которые вместе подняли ленту с орденом "Дружбы народов". Недавно эта композиция была снесена.

Чуть поодаль расположена стела с многофигурной группой, в центре которой украинский атаман Богдан Хмельницкий и московский посол Василий Бутурлин, созданная по мотивам Переяславской Рады.

После того, как в 2014 году Россия начала войну на востоке Украины, посыпались предложения снести этот символ дружбы, перестроить его или переименовать. 24 ноября 2018 украинские художники и правозащитники открыли инсталляцию "Трещина дружбы". Ее посвятили вопросу украинских политзаключенных, в частности режиссеру Олегу Сенцову

Напомним, в Киеве также голосуют за новые названия станций метро. В рамках дерусификации киевские станции метро к 9 мая избавятся от "Героев Днепра" и "Льва Толстого".