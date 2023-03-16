Под Киевом произошел масштабный пожар на АЗС, – полиция (фото, видео)

По данным правоохранителей, на территории заправки загорелся бензовоз, который перевозил 10 тысяч литров топлива. Водитель оперативно заметил возгорание, что позволило предотвратить более масштабное ЧП.

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В четверг, 16 марта, в Борисполе произошел масштабный пожар. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Телеграм-канале.

По его словам, масштабный пожар спровоцировал бензовоз, который из-за технических неполадок загорелся на одной из автозаправок в городе.

По словам водителя грузовика, сегодня около 5:00 он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной.

В цистерне в тот момент было 10 тысяч литров горючего.

На место инцидента прибыли сотрудники ГСЧС, которым удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции.

Сейчас на месте возгорания работают экстренные службы. Полицейские осматривают место происшествия и выясняют точную причину пожара.

Напомним, 25 февраля в Киеве вспыхнул пожар на складе лакокрасочной продукции. Недалеко от места возгорания слышали легкие взрывы от пылающего шифера и банок с краской. Улицу Новоконстантиновскую тогда перекрыли, очевидцы подтвердили, что "прилетов" вражеских ракет не было не было.

А в августе 2021 года в Киеве вспыхнул масштабный пожар на Куреневке. В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили, что пожар произошел на улице Куреневской, 21.Возгорание возникло в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12 метров.